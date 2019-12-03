مربط دبي الأفضل في بطولة العالم لجمال الخيل

المصدر: باريس - البيان الرياضي

جذب مربط دبي للخيول العربية أضواء العاصمة الفرنسية في بطولة العالم لجمال الخيل العربي،‏‏ التي شهدتها قاعة دوفيلبان في باريس على مدى ثلاثة أيام من المنافسات، والتي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس.

ونال مربط دبي الميداليات وألقاب الأفضلية في أقوى بطولة على مستوى العالم، في تنافس جمالي شرس بين أجمل الخيول العربية الأصيلة في العالم، ممن تمثل أفضل المربين والمنتجين والملاك من المرابط العالمية.

وحصد مربط دبي الذهب والفضة وبرونزيتين وعدداً من ألقاب التميز هي لقب أفضل مزرعة منتجة في العالم، ولقب أفضل فحل منتج في العالم، ولقب أفضل فرس منتج في العالم، وهي ألقاب مكنت مربط دبي من الاحتفاظ بالمركز الأول ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

دي شامخة

وتمكن مربط دبي في بطولة العالم من نيل الذهب مع المهرة «دي شامخة» ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والبطلة العالمية العتيدة «إف تي شيلا»، والتي حققت أعلى درجة في مجموعتها ثم في نهائي تنافس مثير بين أفضل المهرات بعمر السنة.

واستحقت دي شامخة الميدالية الذهبية بامتياز وأيضا لقب أفضل درجة في مجمل بطولة المهرات.

واستطاعت المهرة دي شيهانة، وهي أيضا ابنة الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا ابنة الفرس العالمية إف تي شيلا، انتزاع الميدالية البرونزية بين أجمل مهرات العالم.

وهي مهرة يرى خبراء الخيل العربي أنها ذات شأن إنتاجي عالمي متميز في مستقبل التركيبات العبقرية لمربط دبي، وفي ظل وجود أفحل متميزة مثل الفحل إف إيه إل رشيم، وابنه الفحل دي سراج، والفحل رويال كالرز، والفحل دي خطاف، والفحل دي مشاري.

وفي بطولة الأمهار حقق مربط دبي إنجازاً بقيمة ذهبية عندما تمكن من نيل الميداليتين؛ ميدالية فضية بجمال المهر الذهبي دي شيماز ابن الفحل المستفحل في إنتاج الأبطال إف إيه إل رشيم والفرس الولود ليدي فيرونيكا، وميدالية برونزية بجمال المهر دي مزيان ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مزايا.

تاريخ قياسي

وكان لمربط دبي للخيول العربية موعد مع الأفضلية العالمية بإعلان بطولة العالم بباريس 2019 أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم أفضل فحل منتج للأبطال في العالم، والفرس البطلة العالمية إف تي شيلا أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم.

وبإنجازاته في مقاييس الأفضلية ببطولة العالم، يحتفظ مربط دبي للخيول العربية بأصالته في المركز الأول عبر تاريخ بطولة العالم، ومثلها بطولة كأس الأمم وبطولة منتون الدولية وبطولات الإمارات المحلية والبطولات الدولية.

وكان مربط دبي قد حقق في وقت سابق العديد من الإنجازات والألقاب في بطولة العالم، ومنها سابقة تاريخية بعمر البطولة إنجازات غير مسبوقة، وذلك بنيل لقب البلاتينيوم الأعلى في البطولة وذهبيتين وعدداً من الألقاب أبرزها لقب أفضل مربط للخيل العربية في العالم، فضلاً عن جائزة أفضل مربّ ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل على ألقاب ذهبية في العام 2016 وجائزة أفضل فرس منتجة في العالم.

يذكر أن بطولة العالم لجمال الخيل بباريس، تقام سنوياً تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، التي أصبحت تقليداً للحضور المغربي في فرنسا منذ العام 1977، وقد حققت نجاحاً باهراً من حيث التنظيم وإقبال المرابط العالمية، وفي مقدمتها العربية، التي حققت المراكز الأولى في أغلب الفئات، لتؤكد أن جمال الخيل العربي يظل وفياً لموطنه الأصلي، التي تبذل جهوداً محمودة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة في العالم.