سالم بن غدير: تميز «شيفدوم» يجعله أحد الأسماء القوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المدرب سالم بن غدير بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.

وأكد المدرب سالم بن غدير أن البطل «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم قدم أداءً جيداً في الشوط السادس، وهو حصان ممتاز، إذ أظهر لنا مستواه الحقيقي وقد يكون أحد أبرز الخيول القوية والمنافسة على ألقاب هذا الموسم.

وأضاف سالم بن غدير، إن البطل أثبت جدارته واصفاً الشوط السادس بـ«الكرنفالي» نظراً لمشاركة أقوى الخيول خلال السباق والتي تمتلك تصنيفات متقدمة، والدليل على جدارة البطل هو فوزه بأريحية كبيرة بلقب السباق.