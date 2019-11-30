محمد الشحي: «راكز» حصان جديد ونتمنى أن يتطور مستواه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات واسطبلات «جبل علي» بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي عن سعادته الكبيرة بالتواجد الجماهيري الضخم الذي شهده المضمار الأصفر، وتفاعلهم مع ما قامت به اللجنة المنظمة من احتفالات، وكذلك المنافسة القوية التي شهدتها أشواط السباق.

كما أشاد المهندس محمد سعيد الشحي بالأداء الكبير الذي قدمه بطل الشوط الثالث «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مضيفاً إن البطل حصان جديد ويبلغ من العمر سنتين، متمنياً أن تتطور نتائج «راكز» في السباقات القادمة.

وأضاف المهندس محمد سعيد الشحي إن خيول الاسطبل لم تكن جاهزة في بداية الموسم، ولكنها في أتم الجهوزية لخوض غمار السباقات، متمنياً أن تقدم خيول الاسطبل أداءً متميزاً خلال الموسم الحالي.

بطل سريع

من جانبه، أشاد المدرب نيكولاس باشلارد بالأداء الذي قدمه «راكز» مضيفاً إن البطل سريع ولذلك ناسبته المسافة.

وقال نيكولاس باشلارد، إن هناك احتمالاً بأن يعود البطل إلى المضمار الأصفر شهر يناير المقبل للمشاركة في سباق لمسافة 1200 متر، وبعدها قد نعود الموسم القادم لإشراكه في سباقات السرعة.