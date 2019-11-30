فيصل الشعفار: نجدد ولاءنا لدولتنا في اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم فيصل الشعفار بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.

وأكد فيصل الشعفار أن اليوم الوطني هو فرحة الوطن، نجدد فيه ولاءنا لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، ونستذكر فيه مآثر وإنجازات الآباء المؤسسين.