«راكز» لأحمد بن راشد يتألق في سباق «ند الشبا»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهد السباق الثالث لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «سباق ند الشبا»، عدداً من المفاجآت القوية، إذ اقتنص «كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، فيما ظفر «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، بينما حقق «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر.

كما نال «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم لقب الشوط السادس «الرئيسي الثاني» لمسافة 1600 متر، بينما ظفر «أو كوور» لـ«تتش جولد» للسباقات بلقب الشوط الرابع «الرئيسي الأول» لمسافة 1200 متر.

«ديريليس إرتوجرول» نجم الأول

ظفر «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية مركز دبي العقاري والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد مسجلاً زمناً قدره 1.25.41 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «سلتيك برينس» لنقابة «بورسلي» للسباقات بقيادة الفارس ديفيد ليزكا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وفي الختام قام إبراهيم أستادي، المدير التنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الأبطال.

«كد ماليبو» بطل الثاني

اقتنص «كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 90 ألف درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.24.72 دقيقة وبفارق نصف طول عن «اتصالات» المملوك أيضاً لسموه الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام قام فيصل الشعفار بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«راكز» يظفر الثالث

حقق «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر برعاية «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «إسكانا - تكافل» والبالغة قيمة جوائزها 75 ألف درهم، بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، مسجلاً زمناً قدره 59.11 ثانية وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن الوصيف «دبي أفنيو» لأحمد عبدالله الشيخ بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام تسلم المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات واسطبلات «جبل علي»، الجائزة من خالد الكاظم ممثل الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين.

«أو كوور» بطل الرابع

حقق «أو كوور» لـ«تتش جولد» للسباقات لقب الشوط الرابع «الرئيسي الأول» لمسافة 1200 متر برعاية «روميو انتريرز» والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.10.99 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «بن سيلفانيا دوتش» لسهيل الطوير الأسود العامري بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وفي الختام قام المهندس نادر ناشد ممثل مصنع «روميو انتريرز» بتتويج الأبطال.

«رايج» نجم الخامس

اقتنص «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.33 دقيقة وبفارق طول عن «ليدر شيب» لـ«الاتحاد» للسباقات الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام عثمان بن هندي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ببنك دبي التجاري، بتتويج الأبطال.

«شيفدوم» نجم السادس

ظفر «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «الرئيسي الثاني» لمسافة 1600 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.13 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، قام ناصر محمود، ممثل بنك الإمارات دبي الوطني، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة نيابة عن المالك فايز التركماني، فيما تسلم كل من سالم بن غدير ورويستون فرنش جائزتيهما.

«كينجز شادو» مسك الختام

اقتنص «كيجز شادو» لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 1800 متر برعاية «خدمات النقل المدرسي» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.50.40 دقيقة وبفارق رأس عن «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر محمد الريس الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام تسلم المدرب ساتيش سيمار جائزة الفوز من ممثلي «خدمات النقل المدرسي».

تكريم مميز

وقام المهندس شريف الحلواني، عضو مجلس إدارة مركز دبي العقاري ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، يرافقه فرانك جبرائيل، المدير التنفيذي للسباقات بنادي دبي لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق الماضي، إذ حصل عليها كل من المدرب سالم بن غدير والفارس تاغ أوشي.

تطور

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء الذي قدمه بطل الشوط الرابع «أو كوور» الذي تمكن من خطف اللقب بمهارة بمشاركة أقوى الخيول.

ووصف ساتيش سيمار البطل بالمتطور، متمنياً مستقبلاً باهراً له في السباقات.

كما أشاد ساتيش سيمار بأداء الفارس شون كيران الذي سجل فوزه الأول في المضامير الإماراتية، واصفاً إياه بأحد أمهر الفرسان في أوروبا.