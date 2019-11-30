كأس اليوم الوطني للقدرة بالوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم تحدي «كأس اليوم الوطني» لمسافة 120 كلم الذي يعتبر من أهم وأبرز السباقات في برنامج موسم سباقات قرية الوثبة ويحظى باهتمام كبير من الجميع.

ويشارك في السباق الذي تتنافس على التتويج به الإسطبلات المختلفة، والتي تدفع فيه بأفضل الخيول، نخبة الفرسان والخيول القوية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وخصصت القرية 6 سيارات باترول نيسان جوائز لأصحاب المراكز الأولى بواقع سيارة لكل فائز تأكيدا على القيمة الكبيرة للسباق.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل مع فترات راحة متباينة، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية 35 كلم باللون الأصفر وراحة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر فتعقبها راحة 40 دقيقة أيضا، والرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض يعقبها الإعلان عن الفائزين بعد إجراءات الفحص البيطري.

لوائح

ووضعت اللجنة المنظمة عددا من اللوائح التي تحكم السباق، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وألا يزيد الحد الأدنى لنبض الحصان على 64 نبضة في الدقيقة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول المشاركة.

تهنئة للقيادة الرشيدة

من جانبه رفع مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، ولشعب الإمارات والمقيمين بأرضها، ذاكراً أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة تحكي للأجيال حكمة كل من شارك في عملية التأسيس والبناء بقيادة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متمنيا أن تتواصل نهضة الإمارات وأن ينعم الله عليها دائما بنعمة الأمن والآمان. وقال العامري : سباق اليوم الوطني بالتأكيد يجد اهتماما خاصا من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يوجه دائما بتنظيم السباقات بشكل جيد مع حرصه المتواصل على دعم الملاك وتطوير رياضة الآباء والأجداد، ونحن نجتهد دائما لتنفيذ توجيهات سموه بشكل دقيق.

اكتمال الترتيبات

وأكد مسلم العامري أن كافة الترتيبات قد اكتملت لتنظيم السباق، مطالبا جميع الفرسان المشاركين بالالتزام باللوائح والتوجيهات المعروفة، ذاكرا أن ذلك يساهم في نجاح السباق ويجعله أكثر تميزا، وتمنى مسلم العامري التوفيق للجميع في منافسة قوية تؤكد تطور رياضة الفروسية في الإمارات وتتناسب مع الحدث الذي تحتفل به الدولة.