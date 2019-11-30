فرسان الإمارات يتألقون في «دولية العين»

المصدر: العين - البيان الرياضي

قدم فرسان الإمارات لقفز الحواجز جملاً راقية من فنون الاستعراض والمهارة في رياضة قفز الحواجز، في اليوم الأول لبطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف بالتزامن مع أفراح الإمارات بيومها الوطني (48).

وحقق فرسان الإمارات الفوز بالمركز الأول في أول شوطين في البطولة، أولهما بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وبمشاركة 56 فارساً وفارسة يمثلون 11 دولة، وأحرز الفارس الإماراتي خالد محمد الظاهري من نادي العين للفروسية والرماية والغولف المركز الأول.ونال الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي صدارة الشوط الثاني، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم.