جوائز مالية قيّمة في انتظار الجماهير

أكملت إدارة مضمار جبل علي، استعداداتها للسباق الثالث للموسم. وقامت الإدارة بتجهيز كافة المرافق والخدمات في مختلف مواقع وأرجاء المضمار، وتشمل الخدمات: حافلات شركة «ثريفتي لتأجير السيارات»، تقوم بنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار بجوار الكافتيريا، وتوفير نقاط طبية وإسعافات أولية متكاملة ، وكافتيريات متنوعة لتقديم المأكولات والمشروبات. وتم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير كالآتي: هدايا عينية قيمة للجماهير وعددها 18 ألف هدية ، بالإضافة إلى جوائز إلكترونية قيمة، سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول ، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة، وستكون توقيتات السحوبات كالآتي:

ـــ الساعة 12 ظهراً (20 جائزة)

ـــ الساعة 1.15 ظهراً (20 جائزة)

ـــ بين الأشواط (30 جائزة)

ـــ بعد نهاية السباقات (30 جائزة)

ـــ بوكسات الضيافة (30 جائزة)

كما تم تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، سيتم السحب عليها عقب نهاية السباق، بالإضافة إلى إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3» بعد نهاية الشوط السابع.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للترشيحات 90 ألف درهم، قسمت كالتالي:

ـــ جائزة الشوط الأول (4900 درهم)

ـــ جائزة الشوط الثاني (4900 درهم)

ـــ جائزة جبل علي المزدوجة (الثالث والرابع) (20 ألف درهم)

ـــ جائزة الشوط الخامس (4900 درهم)

ـــ جائزة الشوط السادس (4900 درهم)

ـــ جائزة الشوط السابع (4900 درهم)

ـــ جائزة جبل علي للأشواط السبعة (45500 درهم)