طاهرة شاهدادي تهدي «الكمدة» لقب كأس «يوم الشهيد»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حققت إسطبلات «الكمدة» لقب سباق كأس «يوم الشهيد» للقدرة لمسافة 119 كم، والمخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي الذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 125 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وتمكنت الفارسة طاهرة إبراهيم شاهدادي من اقتناص اللقب عقب تصدرها المرحلة الرابعة «اللون الأبيض» لمسافة 18 كم على صهوة «باغادور دي بيبول» لإسطبلات «الكمدة» مسجلة زمناً قدره 4.22.44 ساعات.

ــ طاهرة شاهدادي في خط النهاية | البيان

وجاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «صامد» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 4.25.34 ساعات،

وحل ثالثاً الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «مخلب» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 4.25.59 ساعات.

تتويج

وفي الختام قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، إذ تسلّم كأس المركز الثالث الفارس سيف جمعة بالجافلة، فيما تسلّم الفارس سيف المزروعي كأس المركز الثاني، بينما تسلّمت الفارسة طاهرة شاهدادي كأس البطولة بحضور اللواء «م» سعيد الكمدة مالك إسطبلات «الكمدة»، وراشد الكمدة مدرب الإسطبل الفائز باللقب.

غيث عبد الواحد يتصدّر الأولى

تصدّر الفارس غيث عبد الواحد المرحلة الأولى للسباق «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، ممتطياً صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 1.25.31 ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة طاهرة إبراهيم شاهدادي على صهوة «باغادور دي بيبول» لإسطبلات «الكمدة» مسجلة زمناً قدره 1.26.29 ساعة، تلاها في المركز الثالث الفارس زايد غانم المري على صهوة «برسبيكاس دي فيري» لإسطبلات «القدرة 77» مسجلاً زمناً قدره 1.26.43 ساعة.

وحلّت في المركز الرابع الفارسة إيمي لويس ماكاولي على صهوة «تيام» لإسطبلات «زعبيل» مسجلة زمناً قدره 1.26.50 ساعة، فيما جاء في المركز الخامس الفارس أحمد سالم السبوسي على صهوة «أورشان دو لاين» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 1.26.50 ساعة.

طاهرة تتزعم الثانية

تصدّرت الفارسة طاهرة إبراهيم شاهدادي المرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم على صهوة «باغادور دي بيبول» لإسطبلات «الكمدة» مسجلة زمناً قدره 2.47.36 ساعة.

وحلّ في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 2.47.43 ساعة، فيما جاء في المركز الثالث الفارس زايد غانم المري على صهوة «برسبيكاس دي فيري» لإسطبلات «القدرة 77» مسجلاً زمناً قدره 2.47.46 ساعة.

وصعد إلى المركز الرابع الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «هناد» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 2.47.47 ساعة،

وحلّ في المركز الخامس الفارس راشد حميد الكندي على صهوة «سبيد أوف ساوند» لإسطبلات «زعبيل» مسجلاً زمناً قدره 2.47.59 ساعة.

غيث عبد الواحد يتصدّر الثالثة

عاد الفارس غيث عبد الواحد إلى صدارة المرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 26 كم على صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 3.51.28 ساعات.

وحلّ في المركز الثاني الفارس أحمد صلاح أمين على صهوة «إيليفين» لإسطبلات «إكحال» مسجلاً زمناً قدره 3.52.02 ساعات، تلاه في المركز الثالث الفارسة طاهرة إبراهيم شاهدادي على صهوة «باغادور دي بيبول» لإسطبلات «الكمدة» مسجلة زمناً قدره 3.52.03 ساعات.

تضحيات الشهداء

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن كأس «يوم الشهيد» للقدرة هي مناسبة لاستذكار تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وثوابته.

وأضاف محمد العضب أن السباق يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف دعم الفرسان المواطنين ونشر رياضة الفروسية في المجتمع، ولهذا السبب خصصنا عدداً من السباقات للإسطبلات الخاصة. وقال محمد العضب إن السباق شهد منافسة مثيرة.

وأضاف محمد العضب أن الأجواء المناخية ساعدت الفرسان على زيادة سرعاتهم في المراحل الأولى، ولكن عندما زادت الحرارة في المراحل الأخيرة للسباق، قام الفرسان بمجاراة الظروف المناخية للحفاظ على سلامة خيولهم.

وأشاد محمد العضب بعمل لجان السباق في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، ولم تكن هناك حوادث تذكر أو مفاجآت تعكر جو السباق. ومن جانبها، عبّرت الفارسة طاهرة إبراهيم شاهدادي عن سعادتها بتحقيق لقب السباق الغالي، الذي يعتبر الأول في مسيرتها في سباقات القدرة منذ دخولها عالم الفروسية العام 2016.