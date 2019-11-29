84 خيلاً تنافس على ألقاب سباق «ند الشبا»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة 1:45 ظهر اليوم، السباق الثالث لمضمار جبل علي والذي يحمل اسم «سباق ند الشبا» بمشاركة 84 خيلاً فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 605 آلاف درهم.

وتعد اللجنة المنظمة للسباقات العدة لإقامة مهرجان كبير بمناسبة احتفالات الدولة بـ «يوم الشهيد» واليوم الوطني الـ 48.

الشوط الرابع

وسيتميز السباق بإقامة شوطين رئيسيين وهما الرابع والسادس. وسيكون الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «روميو انتريرز» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «مقرب» و«الفلك» و«تأمل» و«شجي» و«كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كول تو وور» و«يلا وين» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، و«درمور» لـ «أبوظبي ريسنج»، و«ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف ويفجيني كابوشيف، و«نويفادو» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، و«آبف نورمال» لناصر عسكر، و«بن سيلفانيا دوتش» لسهيل الطوير الأسود العامري، و«أو كوور» لـ «تتش جولد» للسباقات، و«ستراتون ستريت» لجون والتر مورايس، و«ويل دن» لحمد راشد غدير.

الشوط السادس

أما الشوط السادس (ثاني الأشواط الرئيسية للسباق) فسيكون لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «اشتراك» و«مقرر» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، و«هايد بارك» لسلطان علي، و«إرادتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات، و«سبيس بانديت» لـ «أبوظبي ريسج»، و«إل شابو» لحسن صالح الحمادي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «توبريف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كامبريولير» لـ «جالاكسي» للسباقات، و«سلتيك برينس» لنقابة «بورسلي» للسباقات، و«كلوس باس» لإم بيرك، إم تش بيرك، يو بيرك، وإن بيرك، و«كومبليانس» لـ «أبوظبي ريسنج»، و«كوزميك جلو» لعلي صالح جويده، و«ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، و«دبي فيفر» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، و«كالامازو» و«اوشن بلاف» لهناء رفاعي، و«نبراس فويس» لبطي أحمد راشد عبد الله الشامسي.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «اتصالات» و«فوارق» و«مشاهير» و«كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«جالسبرج» لفريق «البيت متوحد»، و«كاراجنسكي» و«ضحوي» لناصر عسكر، و«إجبار» و«مايتيلي» و«جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي، و«جنيتيسيست» و«تايمز باست» لـ «أبوظبي ريسنج»، و«ذي نيو مهراجا» لآفني كابور، شارنش كابور، نيراف كابور، و«الفجر مقبل» لطارق سعيد حميد الطاير وسيف علي الكتبي، و«برايفيت ريان» لفريق «بايرلي»، و«راكونتيور» لماجد بن مصبح المهيري.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1000 متر برعاية «الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين - إسكانا - تكافل» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ابولو كيد» لـ «إتش وبي»، «بدوينز بوي» و«بازل إليجانس» لـ«أبوظبي ريسنج»، و«كوست اوف دبي» و«دبي افنيو» لأحمد عبد الله الشيخ، و«جود فايتر» لإسطبلات «الرشيد»، و«ريشيو» لـ «إمبريام» للسباقات، و«سما الوطن» لأحمد بي خليفة عبدو رباح، و«ولكم سيربايس» لـ «إيب»، و«فريال» لناصر عسكر.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«آكت اوف ريزون» لهناء الرفاعي، و«دبي كنال» لعيلان حمد كدفور المهيري، و«فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور، و«هاربور دانس» لإسطبلات «الرشيد»، و«ليدرشيب» لـ «الاتحاد للسباقات»، و«ريفولجنس ستار» ليو لونج، و«صن أوف نورماندي» لحمدان المنصوري، و«ولد الدار» لأصيل سامي محمد طبرة، و«ياسر ذا بويت» لخليفة بن دسمال.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1800 متر برعاية «خدمات النقل المدرسي» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «الثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، و«كاليفورنيا جمبو» لـ «الاتحاد» للسباقات، و«هالو» لمحمد خليفة البسطي، و«ريفر أوف جولد» لناصر عسكر، و«كينجز شادو» لسيد حشيش، و«تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، و«تاونز هيستوري» لحسن إبراهيم أحمد الجسمي، و«كورسو كومو» لأحمد إبراهيم بن عامر الشميلي، و«سترونج كيميستري» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، و«سينك ري» لناديا سولومان.