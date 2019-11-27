مضمار جبل علي يستضيف سباق «ند الشبا»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن اكتمال كافة الاستعدادات للسباق الثالث.

والذي سيحمل اسم (سباق ند الشبا) ويشهد إقامة احتفالات كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني عضو مجلس إدارة «مركز دبي العقاري» ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق الثالث للمضمار الأصفر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

دعم المضمار

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني الـ 48، أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لرعاة السباقات الداعمين لمضمار جبل علي هذا الموسم والمواسم السابقة.

وأضاف قائلا: لقد قدمت الشركات الراعية للسباقات مع الرعاة المساندين وبسخاء واضح كل أنواع الدعم للمضمار العائلي وبدعم واسع من جميع وسائل الإعلام، والتي كان لها أكبر الأثر في نشر هذه الرياضة وجذب هذا الكم من الجماهير العريضة لجميع مضامير الدولة بصفة عامة ومضمار جبل علي بصفة خاصة، فلكم جميعا خالص الشكر والتقدير على جهودكم المقدرة ورعايتكم المتميزة.

جوائز قيمة

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر لجماهير سباقات الخيل بمضمار جبل علي على حضورهم المكثف والدائم الذي يزيد من الإثارة المطلوبة، ويساهم بفعالية لإنجاح مثل هذه السباقات، مضيفاً بأنه تقديراً لهذا الحضور المتميز، سوف يتم توزيع 16 ألف هدية مجانية لجميع الحضور للمهرجان، بالإضافة إلى السحوبات على الجوائز الإلكترونية المقدمة من مضمار جبل علي والشركات المساندة.

وأعلن المهندس شريف الحلواني، بأنه ستكون هناك عدة فقرات احتفالية قبل بداية السباقات احتفالا بحلول اليوم الوطني الـ 48، داعيا جماهير المضمار الأصفر للتواجد مبكرا للاستمتاع بهذه العروض.

الدعم اللازم

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل لما تقدمه من الدعم الفني اللازم للمضمار، مقدرين تواجدهم المتواصل معنا للوصول بالمضمار الأصفر لأعلى مستويات الجاهزية والحرفية التي يتطلع لها جميع الملاك والمدربين والفرسان.

وأكد المهندس شريف الحلواني، أن مضمار جبل علي سيظل محتضنا لمشروع الأسر المنتجة بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك للقيام بواجباته الاجتماعية توازيا مع الواجبات الرياضية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تجاه هذا النشاط الخيري.

مشاركة كبيرة

ومن جانبه، تقدم ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني الـ 48.

وقال ياسر مبروك إنه تم تسجيل 102 خيل للمشاركة في السباق، فيما تأكد مشاركة 86 خيلاً، بينما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 605 آلاف درهم.

وأكد ياسر مبروك، بأنه سيتم إقامة شوطين رئيسيين خلال السباق، وهما الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية (مصنع روميو انتيريرز)، والبالغ قيمة جوائزه المالية 105 آلاف درهم بمشاركة 16 خيلا، والشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية (بنك الإمارات دبي الوطني) بمشاركة 10 خيول والبالغ أيضا قيمة جوائزه المالية 105 آلاف درهم.

وأعلن ياسر مبروك، أنه سوف يتم تكريم المدرب سالم بن غدير والفارس تاغ أوشي لتميزهما في السباق الماضي.

الرعاة يؤكدون مواصلة دعم المضمار الأصفر

تقدم كافة رعاة السباق الثالث لمضمار جبل علي (سباق ند الشبا) بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب الإمارات بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني الـ (48).

وأعلن رعاة السباق عن مواصلة دعمهم ورعايتهم لسباقات المضمار، إذ توجه عثمان بن هندي مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ببنك «دبي التجاري» بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي على جهود سموه واهتمامه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقي وتطور سباقات الخيل.

كما وجه عثمان بن هندي الشكر إلى اللجنة المنظمة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في رعاية سباقات الموسم، مؤكداً أن العلاقة التي تجمعهم مع المضمار الأصفر هي شراكة طويلة المدى ونابعة من استراتيجية البنك، بأخذ دور حيوي وفعال في مسيرة النمو والازدهار في البلاد في جميع المجالات.

كما تتماشى مع التزامنا الاجتماعي وحرصنا على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه الوطن.

دعم مشهود

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله علي ممثل «بنك الإمارات دبي الوطني»، دعمهم ومشاركتهم كرعاة رئيسيين لسباقات مضمار جبل علي، مقدماً الشكر الجزيل للجنة المنظمة على متابعتهم الكريمة وتنظيمهم المتميز في مضمار جبل علي، الذي رسخ موقعه كواحد من أهم الساحات لهذه الرياضة في المنطقة.

وبدوره، تقدم المهندس نادر ناشد ممثل مصنع (روميو انتيريرز) بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة وعلى الجهود التي يقومون بها خلال السباقات للخروج بأفضل حلة وإسعاد الجماهير المحبّة لسباقات المضمار الأصفر، وعلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في رعاية سباقات المضمار، مؤكداً على قوة العلاقة التي تربطهم مع مضمار جبل علي والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.

فخر كبير

ومن جانبه، أكد باسم زكريا ممثل «الشعفار للاستثمار»، مواصلة رعاية فعاليات سباقات الخيل بمضمار جبل علي دعماً لرياضة الآباء والأجداد، مضيفاً أن الدعم المتواصل من جميع القائمين واللجنة المنظمة ساهم في رقي وتميّز سباقات جبل علي.

كما عبّر عبدالحليم برقاوي ممثل «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين - أسكانا تكافل» عن فخرهم واعتزازهم برعاية سباقات المضمار الأصفر، مشيداً بالعلاقات الطويلة التي تربطهم بالمضمار الأصفر.

وبدوره، تقدم سيليش كاليا ممثل «خدمات النقل المدرسي» بخالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر، مضيفاً أن تواجدهم ما هو إلا دليل على الاهتمام التي توليه الشركة وحرصها على التواجد في السباقات.

باشلارد: جاهزون للسباق

أكد المدرب نيكولاس باشلارد جاهزية خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لخوض غمار السباق الثالث لمضمار جبل علي يوم الجمعة، إذ ستشارك 5 خيول في الأشواط السبعة ، مضيفاً أن السباق سيكون قوياً ومثيراً بمشاركة أقوى الخيول.

وقال نيكولاس باشلارد إن غيابهم عن السباق الثاني للمضمار العائلي كان بسبب عدم وجود خيول تتناسب مع شروط السباق.دبي - البيان الرياضي