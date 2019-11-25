الريسي: نجاح المهرجان لم يأتِ من فراغ

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن النجاح الكبير الذي تحقق في ختام المهرجان لم يأتِ من فراغ، ولكنه كان نتاج دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، الذي رفع شأن الخيل العربي عالمياً، وأضاف: الإمارات تصدرت العالم في الفروسية وأصبحت وجهة لكل ملاك الخيول والفرسان الذين يحرصون على المشاركات التي تقام في مضاميرها، وهذا نجاح يؤكد الاهتمام الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد.