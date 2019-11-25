«مشهور الخالدية» يظفر بلقب «جوهرة تاج زايد»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج الشيخ محمد والشيخ حمدان والشيخة لطيفة، أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المهر «مشهور الخالدية» من إسطبلات «عذبة» للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، بلقب «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» أغلى سباقات العالم للخيول العربية البالغة قيمة جائزته المالية 5 ملايين درهم، لمسافة 1600 متر، وذلك في حفل ختام النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أمس بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وشهد ختام المهرجان، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبد الرحيم العوضى سفير الدولة لدى بولندا، والدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

منافسة مثيرة

وجاء فوز «مشهور الخالدية» بعد منافسة قوية في الشوط الأخير الذي شارك فيه 14 من نخبة الخيول القوية، لكن البطل نجح في قطع المسافة في الزمن الأسرع البالغ 1:44:69 دقيقة بقيادة الفارس جين برنارد، وحل ثانياً «بالعزم» لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الذي كان قد نال درجات عالية من الترشيح للتتويج باللقب الذي خسره بفارق نصف طول فقط.

وتسلم الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود كأس السباق من أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط احتفالات مدوية من مدرجات مضمار العاصمة.

مصدر فخر

بدوره عبر الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود عن فخره وسعادته بنيل اللقب الأغلى على مستوى العالم، مؤكداً أن مصدر فخره أن الكأس تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك فإن فرحته لا توصف، وأشاد مالك الخيل البطل باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالخيول العربية، وقال إنه يعتز أيضاً بأن «مشهور الخالدية» خيل من إنتاج سعودي وأنه حقق الانتصارات في مختلف مضامير العالم.

واعتبر الأمير عبد العزيز أن الفوز السعودي باللقب يعتبر فوزاً للإمارات لأن البلدين واحد، ومصيرهما واحد وكل نجاح يحققه أي بلد منهما يحسب للبلد الآخر، وقال: «الفوز ما راح بعيد والحمد لله».

ثنائية مميزة

وانتزع الفارس ريكاردو لاكوبيني على صهوة «بينونة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لقب بطولة العالم لسباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 من الخيول القوية، وتمكنت «بينونة» من قطع المسافة في زمن 1:47:65 دقيقة، وجاء ثانياً كونور ماكجفرن على صهوة الجواد «إي إل فاوست» للخيالة السلطانية العمانية.

وواصلت خيول صاحب السمو رئيس الدولة تألقها ونالت لقب بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات لمسافة 1600 متر، عن طريق الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن على صهوة «أسياد» الذي اكتسح السباق في زمن قدره 1:47:98 دقيقة، وجاءت هيلين بولر ثانياً على صهوة «بشرة الريف» لإسطبلات العجبان بفارق 3 أطوال وربع الطول.

كأس الشهداء

وتوج الجواد «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب سباق «كأس شهداء دولة الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 في الشوط الأول بقيادة الفارس جيم كرولي في زمن قدره 2:20:10 دقيقة، وحل ثانياً بفارق أنف «كونكلوجن» التابع إلى جالاكسي للسباقات.

وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر إلى «جوال الريف» العائد إلى أحمد إبراهيم بن عامر الشميلي، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:34:18 دقيقة بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع «نوف كي بي» لخالد النابودة بقيادة ادري دي فريز.

ونجح المهر «سليمة الريف» لإسطبلات «العجبان» في الفوز بلقب الشوط الثالث من سباق جائزة شهداء الإمارات للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بعد منافسة قوية مع 16 خيلاً، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:48:88 دقيقة بقيادة جيسوس روزاليس، وحل ثانياً بفارق عنق «عز الرواسي» لصالح عمر بن حيدر بقيادة الفارس كونور بيسلي.

12000

شهد السباق حضوراً جماهيرياً غير مسبوق تجاوز 12 ألف متابع، ما منح السباق أجواء رائعة بعد أن امتلأت المدرجات بالكامل، وبلغ عدد الجمهور المشارك في الترشيحات والفوز بجوائز السحب 9613، ليكون هذا السباق الأنجح خلال السنوات الأخيرة جماهيرياً.