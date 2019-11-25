ميرزا الصايغ: البطل «مدرب» أثبت جدارته

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عبر ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بتتويج «مدرب» بلقب الشوط الأول «كأس شهداء الإمارات» لأنه يحمل اسماً غالياً علينا وله دلالات كبيرة في نفوس الجميع، وقال إن الجواد البطل سبب لهم التوتر لأنه كان متأخراً في السباق ولكن تقدم في الأمتار الأخيرة ونجح في كسب السباق مؤكداً قوته وجودته وتفوقه في المسافات الطويلة. وأشاد الصايغ بالأجواء التي سيطرت على مدرجات مضمار العاصمة والحضور الجماهيري الكبير، مؤكداً أن وجود الجمهور يمنح السباقات إثارتها وقوتها.