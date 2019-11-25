5 ألقاب لمربط دبي في بطولة الإمارات للمربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لفت مربط دبي للخيول العربية، بخمسة ألقاب حققها، أنظار المهتمين بالخيل العربية، وذلك خلال بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي اختتمت أول من أمس، في نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 278 من أجود الأصايل التي تنافست على المعادن النفيسة في أجواء حماسية وتطلعات المربين الذين يمثلون مختلف المرابط الوطنية، وتداول المربون الحديث عن مرحلة جديدة من خطوط الإنتاج التي نجح مربط دبي للخيول العربية في تطويرها من خلال الانتشار الواسع للخيول التي تحمل علامة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الذي تكرر اسمه بغزارة في الكتاب الخاص ببطولة الإمارات لمربي الخيول العربية.

علامة مميزة

وشكل الفحل الجديد دي سراج ابن الفحل إف إيه إل رشيم علامة مميزة في بطولة الإمارات، وذلك بتألق باكورة إنتاجه في أول مشاركة له حينما سيطرت المهرة دي فريهانة على مجريات منافسات البطولة التي جمعت كوكبة من أجود المهرات ذات المستوى العالمي، ونالت الذهب بتميز، كما تمكنت المهرة دي جورية، وهي أيضاً من الفحل الجديد دي سراج، من نيل الميدالية البرونزية، وتعتبر ألقاب الإنتاج الجديد للفحل الجديد دي سراج إيذاناً بانضمام مصدر متميز إلى مجموعة الأفحل العالمية المنتجة للجودة في مربط دبي، وفي مقدمتها الفحل إف إيه إل رشيم والفحل رويال كالرز والفحل دي خطاف والفحل دي مشاري، كما تعتبر حصيلة إنتاج الفحل رشيم في البطولة بحصول أربع من الخيل المشاركة على الميداليات الذهبية إشارة صريحة إلى مدى حضوره في صناعة الأبطال ومنها دي سراج الذي شق طريقه الذهبي كفحل منتج.

حصاد المربط

وعززت حصيلة الألقاب التي نالها مربط دبي في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية الصورة اللامعة لتميز مربط دبي مع بداية الموسم المحلي قبيل الذهاب إلى بطولة العالم في باريس بعد أيام، فقد تمكن المهر دي جودي، وهو من الفحل ع ج عزام، والفرس إلي فلامنكا، من إحراز ذهبية ثانية للمربط، وأحرزت الفرس دي وصايف من الفحل وادي الشقب والفرس رويال أميرة الميدالية الفضية، وتمكن المهر دي خاطب من الفحل الأممي دي خطاف والفر ليدي فيرونيكا من الظفر بالميدالية البرونزية.

ثمرات مضيئة

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط للخيول العربية، أن بطولة الإمارات للمربين سجلت ما يمكن وصفه بملامح واضحة لطفرة إنتاج جديدة، سطر معالمها بطل العالم الفحل دي سراج ابن الفحل العالمي الأغزر إنتاجية عالمية إف إيه إل رشيم. وأعرب التوحيدي عن سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها مربط دبي بالبطولة في ظل المنافسة الشديدة التي شهدتها، وترجمت تطور الإنتاج المحلي للمرابط الوطنية، وقال: لا شك أنه منعطف جديد مقبل بمجموعة جديدة من الفحول والأفراس التي ستحقق طفرة نوعية، وهي طفرة طالما عمل على تحقيقها مربط دبي.