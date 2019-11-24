«الشيخة علياء» يخطف فوزاً ثميناً في افتتاح «اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

خطف فريق «الشيخة علياء آل مكتوم» أول من أمس فوزاً ثميناً على فريق «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور في افتتاح بطولة اليوم الوطني التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبرعاية شركة «ذيو تكنولوجي»، وحصد فريق «الشيخة علياء» الفوز في الثواني الأخيرة بعد أن حول خسارته في الأشواط الثلاثة الأولى إلى فوز مستحق في شوط المباراة الرابع.

وتعد البطولة الحالية التي يشارك بها خمسة فرق ويصل تصنيفها إلى 10 جول وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل إحدى أبرز المحطات التحضيرية لكأس دبي الذهبية ذات التصنيف 20 جول الذائع الصيت محلياً ودولياً. ويستعد فريق «الشيخة علياء» لمواجهته المقبلة الأربعاء المقبل أمام فريق غرين غيتس، أما فريق الحبتور فيسعى غداً للتعويض في مباراته أمام «غنتوت».