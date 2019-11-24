«جاب يجود» لسعيد بن مكتوم بطل «الساد» في المضمار العيناوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

توج الجواد «جاب يجود»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش، بلقب الساد بالشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، في ثاني سباقات المضمار العيناوي بالموسم الحالي، بمشاركة 12 خيلاً تسابقت لمسافة 1400م، أول من أمس، وتألف الحفل الثاني لنادي العين للفروسية والسباق، من 7 أشواط بمشاركة 100 خيل، تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، ومحمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وحضور جماهيري حاشد.

أشواط وأبطال

وحقق المهر «العزوم» لعلي حداد، بقيادة كونور بيسلي، المركز الأول في الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1600م، فيما انتزع الجواد «الداعية»، لعبد المحسن العبد الكريم، بقيادة باتريك دوبس، لقب الخزنة بالشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة التي تسابقت لمسافة 1800م، وتألق الجواد «صافن الريف»، لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثالث ليفوز بكأس المويجعي، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة التي تسابقت لمسافة 2000م،

كأس المرخانية

وخطف المهر «اونوارد»، لإسطبلات العجبان، بقيادة باتريك كوسجراف، لقب الشوط الرابع على كأس المرخانية، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «مصنف»، والتي تسابقت لمسافة 1800م، وحقق المهر «ايه اف سيف»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاج أوشيه، المركز الأول على لقب رماح، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «غير مصنف»، والتي تسابقت لمسافة 1600م، وفاز الجواد «جايدي البراق»، للرحماني للسباقات، بقيادة برناردو بينرو، بلقب الشوط السابع والأخير على كأس جبل حفيت، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1000م.