إسطبلات «بن حم» تسيطر على سباق «أم الإمارات» للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفوقت إسطبلات «بن حم» في سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) للسيدات لملاك الإسطبلات الخاصة الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، لمسافة 100 كلم، والذي شهد مشاركة 93 فارسة وتميز بالإثارة والقوة، وذلك بعد أن سيطرت على المركزين الأول والثاني عن طريق الفارسة الهولندية صوفي فان التي أحرزت المركز الأول في زمن قدره 3:40:21 ساعات، والسلوفاكية ميشيلا سوبكافا صاحبة المركز الثاني بفارق ثانية واحدة.

وقدمت قرية الإمارات العالمية للقدرة جوائز قيّمة للفائزات الأربع الأوائل عبارة عن 4 سيارات دفع رباعي، مع توزيع جوائز مالية متفاوتة للفائزات حتى المركز العشرين بقيمة 450 ألف درهم.

وعقب نهاية السباق واعتماد نتيجة السباق رسمياً تم تتويج الفائزات بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، الدكتور عبدالله الريسي مدير الأرشيف الوطني، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير سباقات القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، محمد عبدالله ممثل شركة المسعود للسيارات.

وقدم أحمد ناصر الريسي شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها المستمر لرياضة الفروسية ودعمها للمرأة في كل الأنشطة، مبيناً أن الجوائز التي تقدمها الإمارات في منشط الفروسية لا مثيل لها في كل العام مما يؤكد الاهتمام الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد في الدولة.