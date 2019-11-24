14 خيلاً تتنافس على جوهرة تاج زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تتوجه إنظار عشاق الخيول من كل دول العالم، صوب مضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي يشهد ختام جولات النسخة 11 من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في 4 أشواط مهمة ضمن 6 أشواط كاملة في الحفل الثالث للنادي، أبرزها على الإطلاق جوهرة تاج زايد، الذي يعد أغلى سباقات العالم للخيول العربية بجائزة مالية قدرها 5 ملايين درهم، وتبلغ جوائز بقية الأشواط 465 ألف درهم، ويتنافس في الحفل 80 خيلاً، وسيكون الحدث الأبرز في الشوط السادس من سباق جوهرة تاج زايد بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1400م، وتترشح كل الخيول للتتويج باللقب من واقع قوتها وتميزها، الشيء الذي يؤكد أن الإثارة ستكون حاضرة في الشوط الأبرز عالمياً، وإن كانت حظوظ الفوز تتجه نحو «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، التي تسعى للاحتفاظ باللقب الذي توجت به العام الماضي، و«مشهور الخالدية» لمزرعة عذبة، و«حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل، و«حكيمة مسقط» لمربط مسقط.

مونديال «أم الإمارات»

ويشهد الشوط الخامس تحدي بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات لمسافة 1600م، بجوائز مالية قيمتها 125 ألف درهم، ومشاركة 10 فارسات تمتطين 10 خيول قوية، وتترشح في هذا الشوط «آر بي جرينيد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«إيه إف المتغطرس» لخالد النابودة، وفي الشوط الرابع يقام سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول تتنافس على جوائز مالية قيمتها 100 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة لبلوغ منصة التتويج «ألحان الريف» لإسطبلات العجبان، «حراب» لياس لإدارة سباقات الخيل، «إيه إف مثيرة» لخالد النابودة.

جائزة شهداء الدولة

وستكون بداية الحفل بشوط جائزة شهداء دولة الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 متر بجوائز مالية 90 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً، أبرزها «جيمسيان» لمحمد خليفة البسطي، و«مواري ريفر» لبيجاسوس الدولية، وتم تخصيص جائزة أخرى باسم شهداء دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث لمسافة 1600م، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «إيه إف عراب» للنابودة، و«سلال الريف» لإسطبلات العجبان.

كأس الوثبة و«البوني»

وتتواصل المنافسة على لقب كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر بجوائز مالية 70 ألف درهم، ومشاركة حصة كاملة من الخيول أبرزها «فرتيل دي كروات» لزياد كلداري و«إيه إف عذبة» لخالد النابودة، و«داحس دي عربي» لصالح عمر، وعلى هامش الحفل يقام شوط الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» عقب نهاية الأشواط الستة، والذي يشهد مشاركة 14 فارساً وفارسة من بينهم 3 فرسان من الإمارات.

جوائز قيّمة

رصد مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة جوائز قيّمة للجماهير التي ستتابع السباق من داخل مضمار أبوظبي اليوم، تتمثل في تقديم 3 سيارات على سحب التذاكر بجانب أجهزة موبايل والعديد من الأجهزة الإلكترونية، ما يجذب الجمهور الذي يتوقع أن يحضر بأعداد كبيرة للمضمار اليوم من أجل الفوز بالجوائز ومتابعة أقوى وأغلى سباقات العالم.