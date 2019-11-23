علي راشد الرايحي: «المداير» متطور ونتمنى المزيد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب علي راشد الرايحي أن «المداير» حقق المطلوب وظفر باللقب بمهارة، على الرغم من أنه انطلق متأخراً من البوابة، مضيفاً أن مسافة الميل تناسبه وستتركز مشاركاته المقبلة بمضمار «ميدان».

وتحدث الرايحي عن مشاركة «عاتبة الخادية»، مؤكداً أن الحظ عاندها، وحلّت في مركز الوصافة في «بطولة بني ياس» . وأضاف أنهم يقومون بإعدادها للمشاركة في سباق «كحيلة كلاسيك» في كأس دبي العالمي العام المقبل، موضحاً أن هناك عدة خيارات لمشاركاتها المقبلة، من بينها سباق كأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية خلال الكرنفال.

كما أشاد بالأداء الرائع الذي قدمه «زاجر» ، قائلاً إن البطل متخصص في مسافتي 1200 متر و1400 متر، وسنرى حالته عقب السباق، لنحدد مشاركته المقبلة التي ستتركز في تلك المسافة، متوقعاً من البطل مستقبلاً باهراً.