سيمار: سعداء بلقبي البطل والوصيف بالشوط الرئيسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن سعادته بفوز «جورج فيليرز» بلقب الشوط الخامس الرئيسي فيما نال «بوشارت» لقب الوصيف وهذا ما يعد مصدر فخر له.

وأضاف ساتيش لـ «البيان الرياضي» أن «جورج فيليرز» تناسبه المسافة لأنه متخصص في سباقات الميل وتم شراؤه من مزادات «سباقات دبي» فيما الثاني تناسبه مسافة 1400 متر ولذلك حل وصيفاً.

كما أشاد ساتيش بدور الفارس القدير تاغ أوشي في حسم صراع اللقب في اللحظات الأخيرة والحاسمة من الشوط. وعن «ليدي بارما» بطلة الشوط السادس، أكد ساتيش سيمار بأن المهرة حققت التوقعات وأنه كان واثقاً من تفوقها على المهور المشاركة في السباق.

وقال إنه ينتظر التصنيف حتى يحدد مشاركتها المقبلة والتي ستكون في مسافة 1200 متر متوقعاً لها أداء متطوراً.