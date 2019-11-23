«عجيب» لعبد الله القاسمي بطل «بني ياس» للخيول العربية

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حفلت الأمسية الثالثة لمضمار «ميدان»، التي أقيمت أول من أمس برعاية «لونجين»، بعدد كبير من المفاجآت القوية، إذ أحرز «إيه إس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية.

كما حققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية مثيرة، عبر «جورج فيليرز» بطل الشوط الخامس الرئيسي، و«زاجر» بطل الشوط السابع والأخير

«إيه إس عجيب» بطل الأول

حقق «إيه إس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، للفئة الثانية، برعاية «لونجين هايدروكونكويست» والبالغة قيمة جوائزه 195 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب إبراهيم أصيل، مسجلا زمنا قدره 1.33.88 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «عاتبة الخالدية» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس ماشل المزيد، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل في المركز الثالث «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل. وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب إبراهيم أصيل.

«جالاكسي رود» نجم الثاني

اقتنص «جالاكسي رود» لـ«جالاكسي للسباقات» لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «لونجين كونكويست كلاسيك» والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 1.13.71 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «أندر رايتر» لمايكل جيمس بيرك الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثا «سلتيك برينس» لنقابة «بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ديفيد ليزكا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وفي الختام، قام باترك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب مصبح المهيري.

«المداير» نجم الثالث

ظفر «المداير» لـ«إتش وبي» بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «لونجين كونكويست V.H.P» والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 1.26.21 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «كوماندينج» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب علي راشد الرايحي.

«جندوجدو» بطل الرابع

حقق «جندوجدو» لحمد راشد غدير لقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر برعاية «مجموعة لونجين ريكورد» والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 2.01.65 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كاتشاو» لعلي مختار الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة علي غانم نيابة عن المالك.

«جورج فيليرز» نجم الرئيسي

اقتنص «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية «مجموعة لونجين ماستر» والبالغة قيمة جوائزه 240 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلا زمنا قدره 1.38.47 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «بوشارت» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «مارك أوف أبروفال» لسيد حشيش بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب محمود حسين.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب ساتيش سيمار.

«ليدي بارما» تظفر السادس

ظفرت «ليدي بارما» لعائلة بارمار بلقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «لونجين دولتشي فيتا» والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلة زمنا قدره 1.12.75 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام قام باتريك عون المدير الإقليمي لـ «لونجين» بتتويج الأبطال.

«زاجر» مسك الختام

حقق «زاجر» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 1400 متر برعاية «لونجين لا غراند كلاسيك» والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلا زمنا قدره 1.26.86 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وحل ثالثا «سبيدي موف» لـ«تتش جولد» للسباقات بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لـ «لونجين» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب علي راشد الرايحي.