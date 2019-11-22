مربط دبي يتألق في «الإمارات لجمال الخيول»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تألقت خيول مربط دبي خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية والخاصة بجمال الخيل، التي انطلقت أول من أمس، بنادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 278 جواداً والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وتحتوي على 8 فئات عمرية مقسمة على 24 شوطاً، وتقدم الجوائز لأفضل 10 خيول لكل فئة.

وتصدرت «دي جوريه» لمربط دبي، «القسم»ا«لفئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.33 نقطة، تلتها في المركز الثاني»مزيونة مهذب«لمربط مهذب، وحصدت 91.50 نقطة. واحتلت الصدارة في القسم»ب«الأريام عروس» لمربط الأريام، وحققت 91.50 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «علياء اتش» لمحمد هيثم الكندي.

كما أحرزت «دي فريهان» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ج»، محققة 92.83 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «م ع غالية» لعبدالله محمد العتيبة ونالت 90.83 نقطة. وتصدرت «ع ج البراقة5» لمربط عجمان، القسم «د» وحققت 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ميرال بي دي» لناصر أحمد آل علي، برصيد 92.17 نقطة.

وأحرزت «م ع جوهرة» لمحمد خلف العتيبة، المركز الأول في القسم «ه» وحققت 91.33 نقطة، وحلت في المركز الثاني «الأريام كلمة» لمربط الأريام، وحصلت على نفس معدل النقاط لكن تفوق الأولى جاء بعد الرجوع إلى درجتها في معيار الهوية العربية.

وتصدرت «جورية البستان» لمربط البستان، القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، وحصلت على 91.67 نقطة، واحتلت المركز الثاني «اس كيو جوليا» لمربط الصقران، وحققت 91.50 نقطة. واختتمت فعاليات اليوم الأول المهرة «دي جودي» لمربط دبي، متصدرة للقسم «ب» للمهرات عمر سنتين، وحصلت على 92.67 نقطة، تلتها «ع ج فلك» لمربط عجمان وحققت 91.83 نقطة.