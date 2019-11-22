كأس اليوم الوطني للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات كأس اليوم الوطني للبولو، والتي تمتد أسبوعاً كاملاً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشهد البطولة هذا العام مشاركة أربعة فرق هي الحبتور وغنتوت والشيخة علياء وغرين غريتس ومنتخب بنجاش ومهرة والتي تضم ابرز نجوم اللعبة بالإمارات وبهانديكاب يصل إلى 10 جول.

ويقص شريط البطولة فريقا الشيخة عالية بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم والحبتور بقيادة محمد الحبتور، ويحمل كل فريق في جعبته 9 جول ويضم فريق الشيخة علياء كلاً من: ماكس مالاكاتز وهولاند وتوماس ايريتاتي بينما يضم فريق الحبتور كلاً من حبتور الحبتور، ودياز البريذدي وكوينتو. كما أسفرت قرعة البطولة عن إقامة مباراتين يوم الاثنين المقبل الأولى بين فريقي غنتوت والحبتور والثانية بين فريقي غرين غيتس ومنتخب مهرة وبنجاش.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بتنظيم هذه البطولة والمشاركة في منافساتها إيماناً منه بضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين في هذه الاحتفالية التي تغرس في نفوس الشباب حب الوطن والانتماء إليه والتضحية من أجله وبذل الغالي والنفيس في الذود عنه.