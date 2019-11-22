آرثر.. ابن الثامنة أصغر فرسان العالم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يظهر الطفل الفرنسي آرثر ضمن 14 فارساً وفارسة يشاركون في نهائيات سباق الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد للخيول الصغيرة «البوني» ضمن جولات ختام النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة مساء الأحد المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويعتبر آرثر البالغ من العمر 8 سنوات، أصغر فارس بالعالم يشارك في سباقات «البوني»، وقد لفت الأنظار بعمره الصغير خلال المؤتمر الصحافي، أمس، الخاص بالمهرجان ضمن مجموعة من الفرسان الصغار الذين يصل أعمار البعض منهم إلى 14 عاماً يمثلون كل قارات العالم، ومن بينهم الفارسة الإماراتية سارا الجهوري ثاني أصغر فارسة بعمر 9 سنوات.

وعلى الرغم من صغر سن الفارس الفرنسي الذي يتأهب لدخول التاريخ بنيل لقب سباق الأحد، لكن تبدو عليه الثقة ومعرفة حجم المهمة التي سيقدم عليها، مع تفاؤل كبير بتتويجه بلقب السباق وسط دعم من أسرته ومنافسة قوية من بقية الفرسان.