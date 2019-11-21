137 ألفاً و500 درهم جوائز الترشيحات

الجماهير على موعد مع جوائز قيمة | أرشيفية

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
التاريخ:

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 137 ألفاً و500 درهم، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 31 ألفاً و 500 درهم.

قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.

 

وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 15 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 15 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 15 ألف درهم.

 

الأشواط الثلاثية

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 24 ألف درهم.

جوائز الترضية للأشواط الثلاثية الجائزة 6 آلاف درهم

جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس المخصصة لترشيح 4 خيول فائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وجائزتها 15 ألف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» لترشيحات الشوط الأخير، وجائزتها 6 آلاف درهم.

تفتح البوابات الساعة الخامسة عصراً، وتغلق صناديق الاستمارات الساعة 6:50 مساء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى