137 ألفاً و500 درهم جوائز الترشيحات

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 137 ألفاً و500 درهم، تفاصيلها كالتالي:
قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 31 ألفاً و 500 درهم.
قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.
قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.
وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:
الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 15 ألف درهم.
الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 15 ألف درهم.
الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 15 ألف درهم.
الأشواط الثلاثية
جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 24 ألف درهم.
جوائز الترضية للأشواط الثلاثية الجائزة 6 آلاف درهم
جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس المخصصة لترشيح 4 خيول فائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وجائزتها 15 ألف درهم.
جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» لترشيحات الشوط الأخير، وجائزتها 6 آلاف درهم.
تفتح البوابات الساعة الخامسة عصراً، وتغلق صناديق الاستمارات الساعة 6:50 مساء.