الاتحاد الدولي للفروسية «يعبث» برياضة القدرة

المصدر: متابعة- علي الظاهري - فائز بجبوج

بذلت الإمارات جهوداً عظيمة من أجل تطوير رياضة القدرة محليا وعالميا، إلا أن القرارات العشوائية للاتحاد الدولي للفروسية واعتماد القوانين الجديدة المستحدثة بلا رؤية أو دراسة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو أخيراً، هي بمثابة «عبث» برياضة القدرة.

واعتمدت القوانين الجديدة التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفنية المؤقتة بناء على نسبة التصويت التي تشمل جميع الدول بما فيها البلدان التي لا تمارس الرياضة، واستطاع الاتحاد الدولي حشد الأصوات ضد موقف الإمارات المعارض بجوار دول أخرى ذات ثقل في رياضة القدرة، حيث صوتت 94 دولة لصالح القانون واعترضت 19 دولة على القانون الجديد الذي ترى الاتحادات الرافضة للقانون أنه بحاجة إلى دراسة متعمقة بجميع مواد القانون باعتبارها لا تخدم الرياضة.

نجاح إداري

وعلى الرغم من خيبة الأمل، إلا أن فروسية الإمارات نجحت في إضافة نجاح إداري جديد على مستوى المناصب الدولية ، حيث فاز سلطان محمد خليفة اليحيائي بمنصب نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة «المجموعة العربية»، فيما نال المستشار محمد الصابري عضوية اللجنة القانونية كمرشح عن الإمارات وممثل للدول العربية في لجنة ذات أهمية في الاتحاد الدولي للفروسية.

مصالح وتربيطات

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية، أن عملية التصويت غالباً ما تحكمها مصالح وتربيطات معينة تتوافق مع توجهات الاتحاد الدولي للفروسية، الذي يعتبر الطرف المؤثر في تغيير بوصلة التصويت، مشيراً إلى أن عملية التصويت انتهت وتنتظرهم مرحلة جديدة بعد اعتماد تطبيق القوانين المقترحة.

وتوجه العضب بالتهنئة بمناسبة فوز سلطان اليحيائي بمنصب نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة «المجموعة العربية» والمستشار محمد سلمان الصابري بعضوية محكمة الاتحاد الدولي للفروسية.

قرارات عشوائية

ولم يتمكن الاتحاد الدولي للفروسية من تطبيق قراراته العشوائية بعد وجود اعتراض من الدول ذات الثقل في رياضة القدرة في مقدمتها الإمارات خلال العامين الماضيين في عمومية الأورغواي 2017 والبحرين 2018 وإقناع الاتحاد الدولي بأن الخطوة تعتبر سلبية وستنقل القدرة من الرياضة إلى الهواية بسبب تقييد السرعات في السباقات وغيرها من القوانين المعقدة، حيث برر الاتحاد الدولي موقفه بأن السرعة تمثل السبب الرئيسي في حدوث الإصابات للخيول.

الخارطة العالمية

ومن جانب آخر، أكد سلطان اليحيائي أن انتخابه في منصب نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة «المجموعة العربية» يعكس الثقة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات بفضل ما تحظى به الفروسية من الاهتمام والدعم من قبل القيادة الرشيدة مما جعل الدولة تعزز موقعها على الخارطة الرياضية العالمية لتمتلك بذلك مكانة مرموقة وسمعة حسنة لدى الجميع.

وفد

ضم وفد الإمارات المشارك في موسكو، كلاً من الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، والمستشار محمد سلمان الصابري رئيس لجنة الانضباط، وسلطان اليحيائي رئيس نادي الشارقة، والحكم الدولي أحمد الحمادي، ومحمد الحضرمي ممثل عن قرية الإمارات العالمية للقدرة،وعدد من المسؤولين.