16 خيلاً تطمح للقب «بني ياس» للخيول العربية

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثالث لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «لونجين» الذي يتضمن 7 أشواط مثيرة، فيما تبلغ إجمالي الجوائز المالية للأمسية مليون و275 ألف درهم.

ويتضمن السباق شوطين رئيسيين، أولهما الشوط الأول «بطولة بني ياس» والمخصص للخيول العربية لمسافة 1400متر للفئة الثانية برعاية «لونجين هايدروكونكويست» والبالغ قيمة جوائزها 195 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «مواهب» و«آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «سوتيرنز الموري» و«بون بيزيه دو فوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «وديعة» و«شداد» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «إيه إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «ميرنا» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، «أم أتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، «اوكتيف» و«الترياق» لإسطبلات «العجبان»، «كاكوات دي بوزولس» لـ «أبوظبي ريسنغ» ،«مجاهد» لعون العيدروس ، «عاتبة الخالدية» لفهد محمد العريني، «آر بي سو ريتش» لصالح عمر علي بن حيدر، «إيه إف سند» لخليفة مطر محمد مطر النيادي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية «مجموعة لونجين ماستر» والبالغ قيمة جوائزها 240 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «مقرب» و«يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف، «ميليتاري لو» لناصر عسكر، «روديني» و«مدلل» لعبد الله سعيد النابودة، «بوشارت» لفريق «البيت متوحد»، «ووك إين ذا صن» و«لانسكي» لـ «فينكس» للتهجين، «جورج فيليرز» و«اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي، «مارك أوف ابروفال» لسيد حشيش.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «لونجين كونكويست كلاسيك» والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «سلتيك برينس» و«كوزمو ستار» و«شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «كوزميك جلو» لعلي صالح جويده، «إندلس جولد» لنقابة «فينكس» للسيدات، «جالاكسي رود» لـ «جالاكسي» للسباقات، «اندر رايتر» لمايكل جيمس بيرك، «واربيرتون» لـ «تتش جولد» للسباقات، «ولد الدار» لأصيل سامي محمد طبرة.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «لونجين كونكويست V.H.P» والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أبابيل» لإسطبلات «الرشيد»، «الخوانيج» لصالح عمر علي بن حيدر، «المداير» لـ «إتش وبي»، «كوست اوف دبي» لأحمد عبد الله الشيخ، «كوماندينج» و«سيوز» لناصر عسكر، «كوزمو كريمر» لـ «مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور»، «جوكبوكس كينج» لنقابة «فينكس» للسيدات، «ميجور سينامون» لمروان عبد الرحمن محمد شرف البيضائي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1900 متر برعاية «مجموعة لونجين ريكورد» والبالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، «منتخب» لـ «الواحة» للسباقات، «هولد سواي» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، «ليتيجيشن» لإسطبل «رمضان»، «جندوجدو» لحمد راشد غدير، «كاتشاو» لعلي مختار، «هيرالديك» و«بلو سوفرين» لفريق «البيت متوحد»، «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «لونجين دولتشي فيتا» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 11 خيلاً أبرزها «جحافل» و«مصطلب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «واي اوف ويزدوم» و«برج» و«سيركيل دريم» لسيد حشيش، «ليدي بارما» لعائلة «بارما»، «ميدلاندر» لعلي حداد، «ستيتهود» لمحمد خليفة البسطي، «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي، «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، «إيمريتس سكاي كارجو» لنقابة «بورسلي» للسباقات.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1400 متر برعاية «لونجين لا غراند كلاسيك» والبالغ قيمة جوائزها 165 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «سبيدي موف» لـ «تتش جولد للسباقات»، «زاجر» و«بيلنجز جيت» و«مايتيلي» و«شيبا» لمحمد خليفة البسطي، «ضحوي» لناصر عسكر، «وليام سيل» و«اوديسا» لأحمد غليطة المهيري، «دافي لامب» و«إمبريزون» لنقابة «بورسلي» للسباقات، و«تاونز هيستوري» لحسن إبراهيم أحمد الجسمي.

ترشيحات « البيان »

الشوط الثاني: شنغهاي سيتي

الشوط الثالث: لا بأس

الشوط الرابع: تريدس مان

الشوط الخامس: مارك أوف ابروفال

الشوط السادس: ميدلاندر

الشوط السابع: دافي لامب