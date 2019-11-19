«رشيم» لمربط دبي يهيمن على ألقاب «الجواد العربي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

لفت مربط دبي للخيول العربية الأنظار، خلال بطولة الشارقة كلباء للجواد العربي التي اختتمت مؤخراً على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، بمشاركة كبيرة من الخيول العربية وصل إلى 235 جواداً.

وكان التميز هو عنوان إنتاج مربط دبي، عبر الفحل «إف إيه إل رشيم» صانع أبطال العالم، وذلك باحتكاره انتاجه أبطال بطولة المهور بعمر الثلاث سنوات، والتي كانت بمثابة بطولة الأفحل في نظام بطولات جمال الخيل العربي.

وأثبت الفحل "رشيم" أنه الرقم المؤثر في معدلات إنتاج الأبطال في كل البطولات المحلية والعالمية، حين أضاف في كلباء بصمة جديدة في بطولة المهور بعمر 3 سنوات بفوز المهر «دي صامد» من إنتاج الفحل بالميدالية الذهبية والمهر «دي بارق» بالميدالية الفضية والمهر «دي جبران» من نفس الفحل بالميدالية البرونزية.

وفي بطولة المهور بعمر السنة تمكن الفحل العالمي من تسطير بصمته مع برونزية المهر «شامخ البداير»، كما تمكنت «دي الهدة» من نيل فضية المهرات بعمر السنة، واكتسح فحل الإنتاج العالمي إنتاج أبطال المهرات بعمر السنتين من خلال بناته الثلاث وهي المهرة «جميلة البداير» صاحبة اللقب الذهبي والمهرة «بارعة الهواجر» صاحبة اللقب الفضي والمهرة «إف إيه أم بنت الرشيم» صاحبة اللقب البرونزي، كما أكد الفحل العالمي قوته الإنتاجية في بطولة المهرات بعمر 3 سنوات مع صاحبة الميدالية الفضية المهرة «دي نواهل».