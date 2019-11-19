«عون» يعانق كأس رئيس الدولة

المصدر: الدار البيضاء - البيان الرياضي

حققت خيول ياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، إنجازات مبهرة وثنائية رائعة، في ختام المحطة الحادية عشرة في سلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السادسة والعشرين.

وفي الملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيل العربية، الذي أقيم في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري مميز، حيث تمكن الجواد «عون» من الحفاظ على لقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 10 خيول من سن أربع سنوات فما فوق.

ضمن فئة ليستد، تبارت لمسافة 2100 م، وبلغت مجموع الجوائز 100 ألف يورو، وحل ثانياً الجواد «جراب دي فورجيس» لمالكه سيمالي زكريا، وجاءت ثالثاً المهرة «انيجما الشيان» لكمال ديساوي.

لقب آخر

ولم تكتفِ خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بلقب الكأس الغالية، بل امتدت لتشمل لقب كأس الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب، الذي أقيم لمسافة 1900 م، بمشاركة 16 خيلاً، ضمن الفئة الثالثة، في واحد من أقوى أشواط الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية.

حيث فرض المهر «دريان» بإشراف المدرب ديديه جيليمين وقيادة الفارس يوريتز مينديزابل، مكانته وحضوره القوي، وسرعته الفائقة.

وحسم المركز الأول لصالحه، وتوج «عون» الفائز، فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على السباقات، وسعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة في مملكة المغرب الشقيق، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، كما تم تقديم الكؤوس للمدرب دايمن وتريجانت والفارس ميندزابل يوريتز.

تهنئة

وتوجه فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بثنائية «عون ودريان» وحصادهما للقبي المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية.

وكأس ولي عهد المغرب، في أهم سباقات الملتقى الدولي بالمغرب، وقال: فرحتنا كبيرة بحصاد خيول سمو الشيخ منصور بن زايد للألقاب، والنجاحات التنظيمية للكأس الغالية.

كما أن سباقات المغرب سجلت استمراراً مميزاً لمسيرة الإنجازات، بسيطرة الإمارات على المراكز الأولى، بثنائية الأشواط الرئيسة، بما يعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، الذي يثمر بصفة دائمة عن نجاحات كبيرة ومهمة، بجانب مكانة خيول الإمارات، وتمثيلها المشرف للدولة في السباقات العالمية.

وأضاف الرحماني: توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقودنا للعالمية بنوعية السباقات، واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم، ومشاركة نخبة الخيل العربي وملاك ومربي الخيل، الأمر الذي عزز مكانة سباقاتنا في النسخة السادسة والعشرين، التي تخطت قبل ختامها حاجز الـ 200 ألف متفرج، من قلب المضامير العالمية، على مدار 11 محطة، وهو أمر غير مسبوق للحدث.

رسالة سامية

وبدوره، بارك سعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة في مملكة المغرب، النجاحات الإماراتية الكبيرة في ختام الملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيل العربية، على صعيد فوز خيول ياس لإدارة سباقات الخيول، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأهم ألقاب أشواط الملتقى، بجانب الحضور الجماهيري الكبير، والنجاحات التنظيمية للحدث.

مؤكداً أن رسالة كأس رئيس الدولة وجولاتها العالمية، تمثل مفخرة عالمية كبيرة، مبيناً أن الإنجازات المكتسبة، تمثل امتداداً مهماً لمسيرة نجاحات الحدث.

متمنياً الفوز الدائم لخيول الإمارات بكافة المحافل والمحطات العالمية، مشيراً إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد، عودنا على هذه الإنجازات، والفرحة الكبيرة بكافة المجالات، مؤكداً أن الانتصارات الثنائية، ثمرة دعم ورعاية سموه الدائمة والمتواصلة، لترسيخ مكانة الإمارات بكافة المضامير العالمية.