قرعة جوهرة تاج زايد والمونديال اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد قاعة الأرشيف الوطني بأبوظبي، ظهر اليوم، مراسم القرعة العلنية للخيول والفرسان والفارسات المشاركين في سباقات جوهرة تاج زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات.

وبطولة سموها العالمية للفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للأمهار الصغيرة «بوني» التي تقام 24 الجاري على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في ختام النسخة 11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات» أبوظبي العاصمة.

ويُعقد في الواحدة من ظهر غد المؤتمر الصحافي الرسمي للبطولة في قاعة الأرشيف الوطني.