ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

اختتم، وبنجاح كبير، أول من أمس، مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة كلباء، على شاطئ كورنيش المدينة على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (الإيكاهو)، وشهد المهرجان مشاركة 235 جواداً عربياً على مدار 12 شوطاً، نصفها للأشواط الرئيسة، وأسفرت نتائج اليوم الختامي، عن توزع الكؤوس على العديد من المرابط والملاك، وحصدت «الأريام بنفسج» من إسطبلات الأريام، بطولة المهرات بعمر سنة.

حصاد مربط دبي

وكان نصيب مربط دبي للخيول ثلاث ميداليات فضية، من خلال «دي الهدة» بفئة المهرات بعمر سنة، و«دي نواهل» للمهرات بعمر ثلاث سنوات، و«دي بارق» للمهور بعمر ثلاث سنوات، كما أكدت النتائج النهاية في هذا المهرجان، فوز كل من «دي صامد» و«دي بارق» و«دي جبران»، وجميعها من إنتاج مربط دبي للخيول العربية، الذي لفت الأنظار بإنتاجه المتميز من الفحل «إف إيه إل رشيم»، صانع أبطال العالم، وذلك باحتكاره بطولة المهور بعمر الثلاث سنوات.

حضور مميز

وشهد الختام العديد من الشيوخ والملاك، والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية، يتقدمهم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية، والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ ماجد بن هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، والعديد من المسؤولين وملاك المرابط والإسطبلات.