«الفروسية» يبحث تعديلات «القدرة» في اجتماعات موسكو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك وفد اتحاد الفروسية والسباق، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية المنعقد حالياً في العاصمة الروسية موسكو، وتستمر أعماله حتى غدٍ، ويتناول المجموعات الرياضية كلاً على حدة، ومنها المجموعة السابعة، والتي تكون دولة الإمارات جزءاً منها، واجتماع وفدها مع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية، ثم اجتماع الاتحاد الآسيوي للفروسية، يليه التصويت على القوانين المقترحة للتعديل، والقوانين العامة في رياضة القدرة والتحمل، وقفز الحواجز والترويض والمنافسات الكاملة، والقوانين الخاصة بتعاطي المنشطات، ثم التصويت على الترشيحات الداخلية في هيكل الاتحاد الدولي للفروسية، ومن أهم هذه الترشيحات، ترشح المستشار محمد سلمان الصابري لعضوية محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، وحسام زميت لعضوية لجنة الترشيحات كممثلين للدولة في الاتحاد الدولي للفروسية، ويترأس الوفد الإماراتي الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد.

قوانين القدرة

وعبّر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد عن أمله في أن تنجح جهود وفد الاتحاد في عودة قوانين القدرة والتحمل لما كانت عليه، لما لذلك من دعم كبير لرياضيي القدرة والتحمل خاصة بعد ما وصل إليه فرسان الإمارات من تألق في كل السباقات الدولية والتقدم الكبير خلال المواسم الرياضية للفرسان والإسطبلات وخيولهم، حيث أصبح موسم رياضة القدرة في الإمارات مقصد كل فرسان العالم لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع أفضل الفرسان، وأشار الريسي أن دولاً عدة تدعم الإمارات في عودة القوانين لما لذلك التعديل من تأثير كبير على تطور الرياضة حول العالم.

اقتراح وتعديل

وبدوره، أشار الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، أن الاتحاد الدولي للفروسية يسعى لتعديل القوانين الخاصة برياضة القدرة والتحمل بغض النظر عن الكثير من الحقائق، حيث إنه رغم كثافة سباقات القدرة في الدولة ومشاركة أعداد كبيرة من الخيول، إلا أن نسبة الإصابات تعتبر ضئيلة جداً، وينظر الاتحاد الدولي إلى عدد الإصابات، ولا يهتم بالنسبة، كما تم إجراء العديد من الدراسات في الفترة الماضية، وتم إعداد أكبر قاعدة من المعلومات على مستوى سباقات القدرة، بهدف الاستفادة من الأرقام والإحصاءات، عبر تحديد النقاط السلبية التي تؤثر في صحة الخيل، وتنعكس سلباً على السباقات، ما ساهم في الخروج بخلاصة واستنتاجات مميزة، تم تزويد الاتحاد الدولي للفروسية بها، وعرضها عليهم من خلال الاجتماعات، إلا أنهم تمسكوا بموقفهم باتخاذ إجراءات مختلفة، واقتراح قوانين لا تخدم سباقات القدرة.

دعم

أكد العميد خبير محمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية، أن الاتحاد الدولي للفروسية لديه توجه معين بخصوص سباقات القدرة، ويعتقدون من وجهة نظرهم أن السبب الرئيسي في حدوث الإصابات للخيول المشاركة في السباقات هو السرعة في حين أن التطور الطبيعي للرياضة يأتي مع زيادة سرعة الخيول، وأضاف العضب أن الإمارات وعدد كبير من الدول تدعم ذلك التصور في أن هذه التعديلات لا تأتي في مصلحة التطوير للرياضة وإنما العكس، كما أكد أن هناك جهوداً حالياً بالتعاون مع عدد من الدول إلى إعادة العمل في تطبيق القوانين وليس تغييرها بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجمعية العمومية في الأوروغواي العام 2017 والبحرين 2018، ويأمل العضب في أن تنجح الجهود التي بذلت مع الدول ذات الثقل المؤثر في سباقات القدرة على تشكيل مجموعة ضغط، لإعادة النظر في الإجراءات الذي يسعى الاتحاد الدولي إلى تمريرها في اجتماعات الجمعية العمومية.