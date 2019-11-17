سعيد الخياري يهدي «M7» كأس «المرموم» للقدرة

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حققت إسطبلات «M7» لقب سباق كأس «المرموم» للقدرة لمسافة 120 كم، التي أقيمت يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 256 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وتمكّن الفارس سعيد حمود الخياري من اقتناص اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة للسباق لمسافة 18 كم «اللون الأبيض» على صهوة «فازيلي ميلين ريانت»، مسجلاً زمناً قدره 4.15.08 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس عبد الله علي العامري، ممتطياً صهوة «لونغرن ميكامي» لإسطبلات «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.16.26 ساعات.

وحلّت الفارسة الفارسة الإيرلندية آمي لويس في المركز الثالث على صهوة «توم جونز» لإسطبلات «F3»، مسجلةً زمناً قدره 4.16.59 ساعات.

وفي الختام، قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق.

سالم الكتبي يتصدر الأولى

تصدّر الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «مجير» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.24.54 ساعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، ممتطياً صهوة الجواد «أسمار دو بارتاس» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.03 ساعة، فيما جاء الفارس سعيد حمود سعيد الخياري في المركز الثالث، ممتطياً صهوة الجواد «فازيلي ميلين ريانت» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.08 ساعة.

سيف المزروعي يتزعم الثانية

قفز الفارس سيف أحمد المزروعي إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، ممتطياً صهوة «برزان» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 2.40.55 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارس منصور خميس محمد خميس، ممتطياً صهوة «اباندومز روكابيلي» لإسطبل «دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 2.41.02 ساعة، فيما جاء الفارس سيف جمعة محمد خميس بالجافلة، ممتطياً «الأندر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.41.10 ساعة.

واحتل المركز الرابع سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي، ممتطياً «مجبر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.41.14 ساعة.

منصور خميس نجم الثالثة

وقفز الفارس منصور خميس محمد إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة «أباندومز روكابيلي» لإسطبل «دباوي»، مسجلاً زمنا قدره 3.44.16 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري، ممتطياً «فازيلي ميلين ريانت» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.44.30 ساعات، فيما جاء في المركز الثالث الفارس حميد مطر المزروعي، ممتطياً «سامسون» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.44.56 ساعات.

اجتماع مصيري

وأشاد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بدعم واهتمام أصحاب السمو الشيوخ برياضة القدرة، ما قادها إلى تحقيق أبرز الإنجازات العالمية، وأضاف، عقب تتويج الأبطال، أن السباق كان ناجحاً ومميزاً بمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وأكد محمد عيسى العضب لـ«البيان الرياضي» أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية، الذي سينطلق يوم 18 حتى 21 من الشهر، بالعاصمة الروسية موسكو سيكون مصيرياً وحاسماً، بسبب نية الاتحاد الدولي للفروسية التصويت على قوانين القدرة الجديدة التي تلقى معارضة من الإمارات والدول الممارسة لرياضة القدرة. وأضاف محمد العضب أن عدد الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية يبلغ 143 دولة يمارس ثلثها رياضة القدرة، وهناك ثلثان ربما ينحازون للاتحاد الدولي، بعد أن تم استقطابهم أخيراً للوقوف إلى جانب الاتحاد الدولي في قراراته التي لا تهدف إلى خدمة رياضة القدرة، نظراً إلى تحديده السرعة في السباقات، وهذا ما يلقى معارضة الإمارات.

إبطال المخططات

ومن جانبه، صرح عضو الوفد الإماراتي الحكم الدولي أحمد الحمادي بأن اجتماع الثلاثاء سيكون حاسماً ومصيرياً، خاصة أن الاتحاد الدولي سعى بقوة إلى إنجاز مهمته وتحقيق أهدافه. وأضاف أن اتحاد الإمارات للفروسية بذل جهده في استقطاب الدول، وكسب تأييدها للوقوف إلى جانبه وإبطال مخططات الاتحاد الدولي. واستطرد بأن رياضة القدرة أمام لحظة حاسمة، قد تنهي هذه الرياضة إذا تم تمرير القوانين، والأيام المقبلة حافلة بالمفاجآت والقرارات المصيرية.

تنافس قوي

وأكد البطل سعيد الخياري أن السباق كان شبه صعب على حد تعبيره، إذ شهدت المرحلة الأخيرة تنافساً قوياً بين الخيول المشاركة، خاصة أن بعضها كان يمتلك مخزوناً كافياً لإنهاء الصراع على اللقب.

وأضاف سعيد الخياري أن الجواد البطل «فازيلي ميلين ريانت» تطور مستواه عن الموسم الماضي، الذي كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بسباق كأس «اليوم الوطني» العام الماضي.

وأكد سعيد الخياري أن الهدف المقبل هو المشاركة في كأس «اليوم الوطني» وتحقيق اللقب الغالي، إضافة إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي سيقام في يناير المقبل.

مرحلة حاسمة

أهدى الفارس عبد الله علي العامري إنجاز الفوز بالمركز الثاني إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيداً بمستوى السباق وقوة المنافسة.

وقال العامري إن المرحلة الأخيرة كانت مميزة وحاسمة، وشهدت صراعاً ساخناً من أجل الفوز باللقب، إلى جانب أن السرعة كانت عالية، مما تسبب في خروج عدد من الخيول خلال الفحص البيطري بالمرحلة الأخيرة.

وأشادت الفارسة الإيرلندية آمي لويس بأداء الجواد «توم جونز» خلال السباق، ووصفته بالمقاتل الشرس، وأنه قدّم عرضاً قوياً بالرغم من مشاركة نخبة الخيول من مختلف الإسطبلات في الدولة.