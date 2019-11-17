تتويج أبطال ثاني أيام مهرجان الشارقة كلباء لجمال الخيول

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

توزعت ألقاب صدارة الأشواط الثلاثة بقسميها الأول والثاني للمهرات والمهور بين الملاك والمرابط بختام اليوم الثاني بمهرجان الشارقة كلباء لجمال الخيول العربي، المقام حالياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووفق توجيهات لإقامته وللمرة الأولى على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، وشهد منافسات اليوم الثاني الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ صقر بن هيثم القاسمي والشيخ ماجد بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي والشيخ سعيد بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وعدد من مسؤولي المرابط المشاركة والملاك، وتصدرت المهرة «دي نواهل» لمربط دبي للخيول العربية الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات بإحرازها المركز الأول وحققت 91.38 نقطة، وانتزعت «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي، صدارة القسم «ب» للمهرات عمر 3 سنوات، وحققت 92.13 نقطة، وفاز «الأريام جمر» لمربط الأريام بالمركز الأول في الشوط الرابع المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحقق 91.25 نقطة، وأحرز «شامخ البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول في القسم «ب» وحقق 91.88 نقطة، وفاز بالمركز الأول في القسم «أ» في الشوط الخامس المخصص للأمهار عمر سنتين، المهر «بدر البداير» وحقق 91.75 نقطة، وتصدر المهر «فريد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري القسم الثاني لنفس الشوط بمجموع 90.88 نقطة.