10 خيول تستهدف كأس رئيس الدولة بالمغرب

المصدر: الدار البيضاء ـ البيان الرياضي

تعود سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من جديد إلى المضامير العربية، عندما تستضيف المملكة المغربية اليوم، بمضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي المحطة الحادية عشرة ضمن النسخة السادسة والعشرين التي تقام في عام التسامح، وذلك بعد جولتها الافتتاحية التي أقيمت في مصر، وانتقالها بعد ذلك لمحطات أوروبا وأمريكا، وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسلسلة الغالية، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

أبرز المرشحين

ويشهد السباق الذي سيقام لمسافة 2100م، مشاركة 10 من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد) وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، ويتقدم المرشحين للظفر والتتويج بلقب السباق بطل النسخة الماضية المهر «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بإشراف المدرب دايمن وتريجانت وبقيادة الفارس ميندزابل يوريتز الذي قاد المهر «حيان» للفوز بلقب الكأس الغالية في المحطة البريطانية في سبتمبر الماضي، ويأتي المهر الواعد «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ضمن قائمة المرشحين، حيث لديه انتصار واحد ووقف بالمرتبة الثانية مرتين والمرتبة الثالثة 3 مرات من أصل 7 مشاركات، ويشرف على تدريبه برنارد جان فرانسوا ويقوده الفارس جان برنارد ايكيم الذي قاد مشهور الخالدية للظفر بلقب المحطتين البلجيكية والألمانية في الموسم الحالي.

خيول ياس

وتشارك خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في شوطين آخرين ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة، حيث يشارك المهر «دريان»، والذي يعد من الخيول الواعدة في عالم سباقات الخيول العربية، في الشوط الرابع على كأس الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لمسافة 1900م، وذلك بإشراف المدرب ديديه جيليمين وقيادة الفارس يوريتز مينديزابل، في حين يشارك المهر «ابن غدير» تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس يوريتز مينديزابل، في سباق الشوط الخامس على كأس الجائزة الكبرى للملك محمد السادس ملك المغرب لمسافة 2100م.

نقلة نوعية

وأكد مطر سهيل اليبهوني أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة، لمسيرة سلسلة سباقات الكأس الغالية، ساهمت بتحقيق منجزات كبيرة وأحدثت نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير العربية والأوروبية والعالمية، معرباً عن سروره بالوصول للمحطة الحادية عشرة التي تمثل العودة من جديد للمضامير العربية بعد الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مصر والانتقال بعدها لأوروبا وأمريكا، وقال: فخورون بتنظيم المحطة الحادية عشرة في المملكة المغربية الشقيقة للعام الرابع على التوالي ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة على كأس ملك المغرب محمد السادس، بما يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمغرب بكل المجالات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين.

نجاحات كبيرة

وبدوره، أشار فيصل الرحماني إلى أن الوصول للمحطة الحادية عشرة واقتراب ختام النسخة السادسة والعشرين لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لعام 2019، يمثل تأكيداً جديداً على مدى النجاحات الكبيرة التي سجلتها جميع المحطات العالمية بلغة الأرقام والمؤشرات والنتاجات المهمة التي ضاعفت المسيرة الريادية للكأس الغالية، وأشاد الرحماني بالتعاون الكبير مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب وتنظيمها لسباقات الخيول على مدار العام، والتي تصل إلى أكثر من 1500 سباق بكل مضامير المغرب، الأمر الذي يؤكد قوة السباقات ومدى الاهتمام الكبير في رعاية الخيل العربي، وهو الهدف الذي ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات لإعلاء شأن الخيل العربي والحفاظ على مسيرته المرتبطة بتاريخنا وتراثنا الأصيل.