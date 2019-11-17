إنشاء 3 مراكز فروسية في الشارقة بتوجيهات سلطان القاسمي

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء 3 مراكز متكاملة المواصفات للفروسية في كل من مدينة خورفكان ومدينة كلباء والمنطقة الوسطى.

ووجّه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة وجماهير وعشاق الفروسية في الشارقة الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على المكرمة التي تعكس حرص سموه على الاهتمام والرعاية الكريمة والدعم والاهتمام برياضة الفروسية.

وكشف الشيخ عبد الله بن ماجد أن جميع المراكز تشتمل على مضامير للسباقات وصالات لقفز الحواجز وعروض الجمال، ومدارس لتعليم الفروسية، وإسطبلات جديدة.