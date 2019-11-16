كأس المرموم للقدرة في سيح السلم اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس المرموم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً. ويتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية بين الفرسان المشاركين من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، تفاصيلها كالتالي: المرحلة الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كيلومتراً. الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كيلومتراً، الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 27 كيلومتراً، ثم الرابعة الأخيرة «اللون الأبيض» لمسافة 18 كيلومتراً.

وسيحصل الفائزون لغاية المركز العاشر على جوائز قيمة، حيث سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية عبارة عن سيارات، و150 ألف درهم للرابع و140 ألف درهم للخامس و130 ألفاً للفائز للسادس و120 ألفاً للسابع و115 ألفاً للثامن و110 آلاف للتاسع و100 ألف درهم للعاشر.