«بولريو» يتوّج بكأس الوثبة في السباق الافتتاحي للمضمار العيناوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

توج المهر «بولريو» لأبوظبي ريسنغ، بإشراف هلال العلوي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وقطع المهر الفائز مسافة السباق في زمن قدره 1:37.22 دقيقة، بفارق عنق عن صاحبة المركز الثاني المهرة «دورا الملس»، ودشن المضمار العيناوي أول سباقاته لهذا الموسم أول من أمس بمشاركة 105 من الخيول تنافست على جوائز مالية 490 ألف درهم، وتألف السباق من 7 أشواط بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، وحضور جماهيري حاشد بلغ 5 آلاف متفرج.

أشواط وأبطال

وفي الشوط الثاني تألق الجواد «دومبرا»، لإسطبلات الرشيد، بقيادة أنطونيو فيريزو، وفاز بلقب المسعودي، في مفاجأة حفل الأمسية، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1000م، واحتل المركز الثاني الجواد «بيولر»، وفاز الجواد «دوك دو فاوست»، للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة اشتبيان مازور، بقلب سباق الهيلي بالشوط الثالث، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، التي تسابقت لمسافة 1800م، وفي الشوط الرابع نجح المهر «ايه أف يا هوا»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاج أوشيه، في التغلب على منافسيه بالأمتار الأخيرة، وبفارق ثلاثة أرباع طول عن صاحب المركز الثاني، وحقق المهر «أصلان الريف»، لإسطبلات العجبان، بقيادة باتريك كوسجراف، فوزاً كاسحاً بفارق 11.5 طولاً عن أقرب ملاحقيه بالشوط الخامس على لقب سباق زاخر لمسافة 1600م.

السادس والسابع

وانتزع الجواد «ام اتش واري» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة أنطونيو فريزو، المركز الأول في سباق القطارة بالشوط السادس، لمسافة 1600م، وقطع مسافة السابق في زمن قدره 1:52.66 بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني، وخطفت المهرة «مرمرة أكس أم» لعلي إبراهيم بوهندي عبدالله الحوسني، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتبيان مازور لقب سباق الخبيصي بالشوط السابع والأخير لمسافة 1400م، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 1:37.10، بفارق 2.5 طول عن أقرب ملاحقيها.