الأشواط الرئيسة مسك ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي اليوم

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

تتواصل عروض جمال الخيول العربية الأصيلة بمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي يختتم اليوم في الأشواط الرئيسة الستة للمهرجان الذي يقام تحت رعاية كريمة وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهده للمرة الأولى مدينة كلباء على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، وتستعرض الخيول العربية الأصيلة جمالها على مدار ثلاثة أيام، خلال 12 شوطاً نصفها للأشواط الرئيسية، ويقام المهرجان بمشاركة 235 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، والمهرجان مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات، وتبدأ فعاليات اليوم بالشوط السادس والأخير والمخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب) بمشاركة 30 مهراً، ويليه أشواط البطولات الست للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، وهي: بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات بعمر سنتين، وبطولة المهرات بعمر ثلاث سنوات، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور بعمر سنتين، وبطولة المهور بعمر ثلاث سنوات.

الانطلاقة والحضور

وكانت عروض الجمال بالمهرجان قد انطلقت أول من أمس، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء ومحمد السويدي مدير إدارة الثقافة والإعلام في المنطقة الشرقية، وجمهور غفير استمتع بالعروض.

«فريدة الهواجر» تتصدر

وتصدرت المهرة «فريدة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهور بعمر سنة، وفي القسم الثاني للشوط نفسه فازت المهرة «الأريام بنفسج» من إسطبلات الأريام، وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين تصدرت القسم الأول المهرة «جي ايه مبهرة الجزيرة» من مربط الجزيرة، وفي القسم الثاني للشوط نفسه فازت بالمركز الأول المهرة «اف ايه ام بنت رشيم» لمالكها حمد محمد الحبسي، وفي القسم الثالث للشوط نفسه فازت بالمركز الأول المهرة «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.