الصايغ: «تدبير» قدم أداء متميزاً ويحظى بالاهتمام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء المتميز الذي قدمته خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال السباق، عبر «تدبير» بطل الشوط الرابع الرئيس و«زينهم» بطل الشوط الخامس.

وقال ميرزا الصايغ، إن مضمار جبل علي مهم بالنسبة لنا، كما أن البطل «تدبير» يحظى باهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خاصة في المسافة والسرعة والمضمار.

وتقدم ميرزا الصايغ بالشكر الجزيل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على تواجد ورعاية «مركز دبي العقاري» لاثنين من أشواط السباق للمرة الأولى، والتي ستتواصل طوال الموسم على خطى «شادويل»، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد واستمرارية «شادويل» في الرعاية والالتزام بكل الجهود المبذولة في المضمار الأصفر.

مفاجأة كبيرة

ومن جانبه، اكد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن فوز «تدبير» كان مفاجئاً، والبطل تأقلم على الأرضية الرملية، إذ كان دائما يشارك على الأرضية العشبية، وقدم أداء متميزاً.

وأشاد سالم السبوسي بالأداء الذي قدمه «زينهم» مؤكداً بأن البطل نسله طيب، إذ ينحدر نسله من الفحل «ستريت كراي» لجودلفين الذي حقق إنجازات مدوية ومن بينها الفوز بكأس دبي العالمي.

وأضاف قائلا بأن البطل كان جاهزا للقب، وأدى بمستوى جيد وسيتم إشراكه على ذات المسافة في السباقات المقبلة.

تألق لافت

وبدوره، أعرب المدرب إروين شاربي عن إعجابه بالأداء الذي قدمه «تدبير» في الشوط الرئيس، مشيدا بالمجهود الذي بذله الفارس دين أونيل للفوز باللقب.

وأضاف قائلاً لـ «البيان الرياضي» إن المسافة 1400 متر تناسبه تماما ويستمر في الركض على نفس المسافة في مشاركاته المقبلة.

واستطرد بأن سلالة البطل ترجع إلى نسل «شمردل» وهذا يكفي.