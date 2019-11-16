سالم بن غدير: مسافة الميل تناسب «شيفدوم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء القوي الذي قدمه «شيفدوم» في الشوط الثالث، مؤكداً أن مسافة الميل تناسبه بعد أن تم تقليص المسافة من 2000 متر إلى الميل، ليحقق أول فوز في المضمار العائلي، مؤكداً أنه ينحدر من نسل طيب وسيروا تصنيفه عقب السباق لتحديد مشاركاته المقبلة.

كما أشاد سالم بن غدير بالفوز الكبير الذي حققه «فيرناس» بلقب الشوط السابع، بعد أن خطف اللقب في اللحظات الحاسمة، مؤكداً أن المسافة ناسبته على عكس مشاركته السابقة في «ميدان»، حيث لم يكن جاهزاً ولم يحقق التوقعات، وسيتطور مستواه خلال المشاركات المقبلة.