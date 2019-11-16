«تدبير» بطل الشوط الرئيسي في «جبل علي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثنائية قوية خلال السباق الثاني لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق العوير»، إذ حقق «تدبير» لقب الشوط الرابع الرئيس برعاية «مزارع شادويل»، فيما نال «زينهم» لقب الشوط الخامس برعاية «مركز دبي العقاري».

«تدبير» بطل الرئيسي

اقتنص «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع شادويل»، والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً قدره 1.25.18 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كاراجنسكي» لناصر عسكر .

وفي الختام، قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وراوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«إيه إف كالنور» نجم الافتتاح

اقتنص «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول «الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية» لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.33.65 دقيقة وبفارق 15 طولاً ونصف الطول عن الوصيف «إيه إف حبوب» لذات المالك .

وفي الختام قام محمد حماد من «شركة الساحل للمقاولات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة نيابة عن المالك إرنست أورتيل.

«تابرناس» بطل الثاني

حقق «تابرناس» لعبدالله سعيد بن حزيم لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 90 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.12.24 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفي الختام، قام فيصل الشعفار بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة حمدان المنصوري نيابة عن المالك.

«شيفدوم» نجم الثالث

نال «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.34 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «دارك ثندر» للورانس بيرك وجاري جوس بيتر بيربك.

وفي الختام، قام إبراهيم استادي، المدير التنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة فايز التركماني وجابر معمر نيابة عن المالك.

«زينهم» نجم الخامس

حقق «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.38.01 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «إرادتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات .

وفي الختام، قام المهندس شريف الحلواني، عضو مجلس إدارة «مركز دبي العقاري» ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«رايت فلانك» يظفر بالسادس

ظفر «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «دبي للمرطبات» والبالغة قيمة جوائزها 90 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر محمد الريس .

وفي الختام قام سعيد محمد آل علي، ممثل «دبي للمرطبات»، بتتويج الأبطال.

«فيرناس» مسك الختام

اقتنص «فيرناس» لأحمد بن غليطة المهيري لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 1950 متراً برعاية «سرفيو» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.00.05 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «دولمن» لعدنان خان .

وفي الختام، قام جلال صالح ممثل «سرفيو» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة محمد الكتبي ومعتز عميرة نيابة عن المالك والمدرب.

تكريم مستحق

وقام المهندس شريف الحلواني عضو مجلس إدارة «مركز دبي العقاري» ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، يرافقه ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق الماضي، إذ نال اللقب المدرب ساتيش سيمار والفارس كونور بيسلي.

الشعفار: سنواصل دعمنا ورعايتنا

أكد فيصل الشعفار مواصلة «الشعفار للاستثمار» دعمها ورعايتها للسباقات بالمضمار الأصفر، متمنياً الفوز والنجاح للجميع، ومشيداً بجهود اللجنة المنظمة بالمضمار وتوفيرها كل التسهيلات ليشاهد الجمهور السباق في سهولة ويُسر، معرباً عن إشادته بمجهودات الإعلاميين لإبراز نشاط المضمار العائلي وسباقاته الغنية بالمتعة والإثارة والمفاجآت. دبي - البيان الرياضي