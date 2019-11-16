مصبح المهيري: «زينهم» تناسبه المسافة الطويلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علق المدرب مصبح المهيري على فوز «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب سباق الخامس، بأنه تم زيادة المسافة من 1400 متر إلى 1600 متر، فأثبت جدارته في المسافة وبإمكانه الركض لمسافة أطول في السباقات المقبلة بنفس المضمار الرملي. وأشاد مصبح المهيري بمستوى «زينهم» في السباق وتحقيقه للفوز الأول بالمضمار العائلي بعد عدة مشاركات، إذ كان في قمة جاهزيته واستعداده للمنافسة مع الأقوياء، وقد أثبت جدارته في الفوز متمنياً له مواصلة مشوار الفوز في المشاركات المقبلة.

وأضاف قائلاً بأنهم سيرون حالة الخيل بعد السباق ثم سوف سيتم تحديد مشاركاته المقبلة في هذا الموسم.

وقال مصبح المهيري، إن نسل «زينهم» طيب حيث ينحدر من نسل الفحل الشهير «ستريت كراي» لجودلفين والذي يتخصص في مسافة الميل.