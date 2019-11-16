وفد «الفروسية» إلى موسكو اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

يغادر وفد اتحاد الفروسية إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية الذي يستمر لغاية 21 الجاري.

يضم الوفد المشارك الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، والمستشار محمد سلمان الصابري رئيس لجنة الانضباط، وسلطان خليفة رئيس نادي الشارقة، والحكم الدولي أحمد الحمادي، ومحمد الحضرمي «قرية الإمارات العالمية للقدرة»، ومحمد الناخي عضو لجنة القفز، والدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة، وحسام أبو بكر زميت رئيس قسم قفز الحواجز والدريساج، ومحمود الزيود رئيس قسم القدرة.