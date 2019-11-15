10خيول تتنافس على لقب الشوط الرئيس في جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة 1:45 ظهر اليوم، السباق الثاني لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم «سباق العوير»، بمشاركة 76 من الخيول. ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للأشواط السبعة للسباق 620 ألف درهم.

وسيكون الشوط الرابع الرئيس، محط أنظار عشاق محبي المضمار الأصفر، لمسافة 1400 متر، برعاية «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها المالية 125 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، وهم «إنفرليه» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جولدن جاكوار» لنقابة «فينكس» للسيدات، «جودي» لإسطبلات «الرشيد»، «كاراجنسكي» لناصر عسكر، «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد، «كوزمو ستار»، و«على مهلك» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «هبه» لعلي العنيزي، «ذي نيو مهراجا» لآفني كابور، وشارنش كابور، ونيراف كابور.

الخيول العربية

يشارك في الشوط الأول (الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول لعربية) لمسافة 1400 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «شوال» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «جاب باروت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «هاجر ورسان» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، «نادر ورسان» لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، «عاصف الرواسي» لسامر رفاعي المحاميد، «إيه إف أجود» و«إيه إف القائل» و«إيه إف كالنور» و«إيه إف حبوب» لخالد خليفة النابودة، «إيه إف دستور» لسيف بخيت سيف مرشد المرر، «جاب غرد» لأحمد عبيد محمد النيادي، «لهيب الريف» و«سلال الريف» و«سميحة» لإسطبلات «العجبان»، «إس إس رابح» لأحمد سعيد المزروعي، «إيه إف براري» لخلفان حمد القبيسي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «الراصد» و«كد ماليبو» و«متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «إجبار» لمحمد خليفة البسطي، «برايفيت ريان» لفريق «بايرلي»، «سبيريت أوف اسكوتلاند» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «راكونتيور» لماجد بن مصبح المهيري، «جالاكسي رود» لـ «جالاكسي» للسباقات، «زراعي» لكمال الشيخ إدريس محمد عمر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزهم «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، «أنتيمو» لماجد بن مصبح المهيري، «كاليفورنيا جمبو» لـ «الاتحاد» للسباقات، «كومبليانس» لـ «أبوظبي ريسنج»، «ديزرت صن» لصالح عمر علي بن حيدر، «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، «إيست آسيا» لسيد حشيش، «فالكون آي» لعلي سلمان حسن محمد الصابري، «كالامازو» لهناء رفاعي، «فاو أوف بريسنس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «وينجز أوف جولد» لتيمول، «دارك ثندر» لورانس بيرك، جاري جوس بيتر بيربك.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «بواسل» و«زينهم» و«جذور» و«مشاهير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إرادتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «سبيس بانديت» لـ «أبوظبي ريسنج»، «جالسبرج» لفريق «البيت متوحد»، «الفجر مقبل» لطارق سعيد حميد الطاير وسيف علي الكتبي، «بوسكونيرو» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، «اوديسا» لأحمد غليطة المهيري.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «دبي للمرطبات»، والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزهم «مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «البارز» و«سيرينجتي سكاي» و«مانكايند» لصالح عمر علي بن حيدر، «جود كونتاكت» لحمد محمد عبد العزيز المهيري، «أنيشال» لفريق «البيت متوحد»، «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جزيرة» لنادي «الشهامة» للسباقات، «دريس كوت» لنقابة «بلو لاركسبور»، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «إبسيلون» لخالد خليفة النابودة.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1950 متر، برعاية «سرفيو»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 5 خيول، أبرزهم «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فيرناس» و«بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري، «كيب أوف إيجلز» لصالح عمر علي بن حيدر، «دولمن» لعدنان خان.