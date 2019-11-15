جوائز مالية قيّمة في انتظار الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت إدارة مضمار جبل علي، استعداداتها للسباق الثاني للموسم، إذ حشدت كل إمكاناتها لإنجاح سباق اليوم، بما يليق بأهمية ومكانة المضمار.

وقامت الإدارة بتجهيز كافة المرافق والخدمات في مختلف مواقع وأرجاء المضمار، لاستقبال الحشود الجماهيرية، وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات الممكنة، وتشمل الخدمات: حافلات شركة «ثريفتي لتأجير السيارات»، تقوم بنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار بجوار الكافتيريا، توفير نقاط طبية وإسعافات أولية متكاملة على طول المضمار، كافتيريات متنوعة لتقديم المأكولات والمشروبات.

هدايا عينية

علاوة على ذلك، فقد تم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير كالآتي: جوائز للجماهير نقدية وعينية وإلكترونية قيمة، سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط وفي نهاية السباقات، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة، وستكون توقيتات السحوبات كالآتي:

الساعة 12 ظهراً (20 جائزة)

الساعة 1.30 ظهراً (20 جائزة)

بين الأشواط (30 جائزة)

بعد نهاية السباقات (30 جائزة)

بوكسات الضيافة (30 جائزة)

كما تم تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، سيتم السحب عليها عقب نهاية السباق، بالإضافة إلى إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3» بعد نهاية الشوط السابع.

جوائز الترشيحات

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للترشيحات 90 ألف درهم، قسمت كالتالي:

جائزة الشوط الأول (4700 درهم)

جائزة الشوط الثاني (4700 درهم)

جائزة جبل علي المزدوجة (الثالث والرابع) (15 ألف درهم)

جائزة الشوط الخامس (4700 درهم)

جائزة الشوط السادس (4700 درهم)

جائزة الشوط السابع (4700 درهم)

جائزة جبل علي للأشواط السبعة (60500 درهم)

وسوف يتم زيادة الجوائز النقدية لمسابقة جبل علي للنقاط الأعلى بالمبلغ المتبقي من السباق السابق، وهو مبلغ 3500 درهم، بمقدار 700 درهم لكل شوط، لتصبح جائزة الأشواط 4700 درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة (ما عدا الشوط الثالث والرابع - جبل علي المزدوجة).