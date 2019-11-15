افتتاح النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي»

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت يوم أمس النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي»، الذي يستمر إلى يوم غد السبت، على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية، ومشاركة 235 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة. وشهد الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي، وَعَبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وجمهور غفير استمتع بالعروض.

اليوم الأول

وشهد اليوم الأول للمهرجان، إقامة شوطين مخصصين للمهرات، فيما ستقام اليوم 3 أشواط، بمشاركة 107 من المهور والمهرات، وهي شوط فئة المهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب)، وبمشاركة 33 مهرة، يليه الشوط ‬الرابع، وهو شوط المهور بعمر سنة واحدة، مقسم إلى فئتين (أ - ب)، وبمشاركة 24، يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين، مقسم إلى فئتين (أ - ب)، بمشاركة 50 مهراً.

طريقة التحكيم

وتتضمن طريقة التحكيم خمسة أنظمة أساسية تعتمد في التقييم، وتشتمل على الآتي، حيث يصار إعطاء النقاط من (1 - 20) من قبل كل حكم مشارك في لجنة التحكيم، والمؤلفة من أربعة أشخاص بصورة مستقلة. (ملاحظة: تقبل أنصاف النقاط)، للشكل العام وللرأس والعنق وللجسم والانسياب وللقوائم وللحركة.

والجدير بالذكر، أن المهرجان مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات، وهو معتمد من قبل الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، بعد أن اعتمدت جميع المهرجانات التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.