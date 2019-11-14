335 جواداً تستعرض جمالها للمرة الأولى في المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي» للمرة الأولى في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، وتستعرض الخيول العربية الأصيلة جمالها على مدى ثلاثة أيام.

ويقام المهرجان بمشاركة 335 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، والمهرجان مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات، وهو معتمد من قِبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس النادي، وتضم اللجنة كلاً من الشيخ محمد بن عبد الله محمد آل ثاني نائباً للرئيس، والأعضاء الشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، ومحمد عبد الله، وعبد العزيز عمران تريم، وعبد الله حميد المهيري، وسلطان اليحيائي مديراً للمهرجان، وأشرف الليثي مساعداً.

توجيهات

وأكد سلطان خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، أن إدارة النادي تتخذ من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الدائمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، منهاجاً ودافعاً قوياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وفي رياضة الفروسية.