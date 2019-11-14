عبد الله بن ماجد: موسم استثنائي بمزيد من البطولات والجوائز والحوافز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

قال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، إن موسم السباقات الحالي يتضمن 6 سباقات، وسيشهد زيادة في الجوائز والحوافز للفائزين وعشاق هذه الرياضة، والجديد فيه هو سباق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهذه الخطوة تأتي ضمن مخطط تطوير سباقات النادي وتكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة، وامتداداً للمبادرة التي تم إطلاقها بتسمية السباقات بأسماء كل من سمو ولي عهد الشارقة، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة.

وأضاف ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بين النادي وشركة لونجين منذ أمد طويل تم تسمية مضمار الشارقة للسباق باسمه الجديد - مضمار الشارقة لونجين للسباق للموسم 2019/‏‏‏2020.

وأوضح الشيخ عبد الله أن هذا الموسم سيشهد العديد من البطولات والأنشطة التي ينظمها النادي على أرضه، كاشفاً عن نية النادي إقامة مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي في منتزه كورنيش كلباء بالمنطقة الشرقية على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت في 14 و 15 و 16 نوفمبر الجاري

وعن سباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ، وزير المالية ، والذي احتفلنا بختامه قبل أيام، أعرب الشيخ عبد الله عن سعادته باحتضان نادي الشارقة للسباق الذي حمل اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الراعي والداعم لرياضة الفروسية محلياً وخارجياً، كما ثمن النجاح الكبير الذي شهده السباق، والذي يمثل الثاني ضمن سباقاتنا الموسمية في المضمار الرملي.